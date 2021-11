Pignoise ha anunciado este miércoles su gira “Diversión’ 22”, que incluirá un concierto en Sevilla, en la Sala Custom, el próximo 31 de marzo de 2022.

La gira arrancará el próximo 20 de enero en Burgos y echará el cierre en Madrid el 12 de mayo. En esta nueva gira los madrileños estarán acompañados, en todos sus conciertos, por la banda valenciana Bombai.

Las entradas para los conciertos de Pignoise de Bilbao y Sevilla se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas del viernes, 26 de noviembre, a través de savory.es, ticketmaster.es y entradas.com. El precio de las entradas partirá de 19 Euros (gastos de distribución no incluidos).

El regreso de Pignoise ha sido de una forma natural. Desde el último concierto que dieron no tenían claro si iban a volver y mucho menos plantearse publicar otro disco, pero aquí están, ¡han vuelto!

Los acontecimientos se sucedieron cuando Álvaro dejó de ejercer como entrenador de fútbol en la cantera del Real Madrid después de 6 años, fue entonces cuando los músicos volvieron a reunirse para ensayar y subir de nuevo a los escenarios.

La vuelta ha sido gradual, pensada y ensayada; solo se planteaban volver si podían ofrecer unos temas que siguieran sonando a Pignoise, pero ahora con un sonido renovado, y manteniendo la misma filosofía que les hizo tan especiales, tres músicos que se juntaban en un garaje para ensayar y componer, cosa que siguen haciendo.

Como adelanto a su nuevo disco, Pignoise nos presentaba “Una Sensación”, toda una invitación a «luchar por nuestros sueños y objetivos en la vida, recordándonos que hay que aprovechar el tiempo porque pasa muy rápido». Este ha sido el anticipo del nuevo álbum de estudio de Pignoise, que da también nombre a la gira: “Diversión”, y que se publicará en formato digital el próximo 10 de diciembre. Un disco “orgánico” que conjuga estructuras sencillas con bonitas melodías y que solo con un primer single de adelanto tiene ya a sus fans enganchados y esperando su lanzamiento para poderlo vivir en directo junto a todos sus éxitos.

Y en la gira “Diversión’22” no podía faltar otra de las bandas que más está dando que hablar en nuestro país, Bombai. Antes de que Álvaro, Pablo y Polo comiencen a rugir con sus grandes éxitos y sus nuevas canciones, Bombai calentará motores en cada uno de los conciertos.

Bombai son Javi, Vicente y Ramón. Desde Valencia han extendido por todo el país y por Latinoamérica su Beach Pop. Una mezcla de Rock, Reggae y pop que transmite frescura y positividad.

Desde que en 2017 asaltasen las listas de éxitos con “Solo Si Es Contigo”, no han parado de sumar repertorio a su trayectoria discográfica, sin bajarse nunca de los primeros puestos con canciones como “Tú Me Has Cambiado”, “Vuela”, “Robarte El Corazón” o “Caramelo De Limón”, single que encontramos también en su nuevo álbum, “Camisa De Flores”. Todo este talento se ve culminado en su hábitat natural: el directo, y lo veremos en lo que va ser su primera gira nacional por salas de conciertos.

Nos espera una gira repleta de éxitos y nuevos temas que pondrá patas arriba a todo el país.

PIGNOISE+BOMBAI – GIRA DIVERSIÓN’22:

20 enero 2022 – Sala Hangar – Burgos

28 enero 2022 – Sala París 15 – Málaga

04 febrero 2022 – Inn Club – A Coruña

11 febrero 2022 – Aliatar – Granada

25 febrero 2022 – Moon Valencia – Valencia

03 marzo 2022 – Sala Blanca, Lava – Valladolid

04 marzo 2022 – Teatro Albéniz – Gijón

10 marzo 2022 – Sala Gold Fever – Bilbao

11 marzo 2022 – Bataplán – Donostia

18 marzo 2022 – Zentral – Pamplona

24 marzo 2022 – Sala Apolo – Barcelona

25 marzo 2022 – Sala Manolita – Lleida

31 marzo 2022 – Sala Custom – Sevilla

08 abril 2022 – Escenario Santander – Santander

21 abril 2022 – Sala The One – Alicante (San Vicente del Raspeig)

22 abril 2022 – Auditorio Murcia Parque – Murcia

12 mayo 2022 – La Riviera – Madrid

Me gusta esto: Me gusta Cargando...