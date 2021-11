Los Fito y Fitipaldis regresan a Sevilla otro año más, esta vez con una actuación el 28 de mayo de 2022. El concierto forma parte de la gira ‘Cada vez cadáver Tour’, con el que llevará su música a distintos lugares. Esta gira se debe al nuevo lanzamiento de su álbum ‘Cada vez cadáver’, cuya grabación tuvo lugar en febrero de 2020 en Estudio Uno (Madrid) y contó con Carlos Raya como productor.

El álbum vio la luz el 24 de septiembre y se compone por diez temas: ‘Cada vez cadáver’, ‘Cielo hermético‘, ‘Fantasmas‘, ‘A quemarropa‘ y ‘Las palabras arden‘ entre otros. La gira dará comienzo el 12 de septiembre de 2022 en Santander y pasará por A Coruña, Gijón, Zaragoza, Iruña-Pamplona, Granada, Fuengirola, Murcia, Valencia, Madrid, Alicante, Albacete y Córdoba antes de llegar a Sevilla.

Posteriormente actuará en Barcelona, Bilbao, Valladolid, Cáceres y Palma de Mallorca. El tour se forma por un total de 19 conciertos a los que se sumarán Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que aún están a esperas de la confirmación de una fecha que será anunciada próximamente.

El concierto de Sevilla tendrá lugar en el Estadio Olímpico de La Cartuja y tendrá tres opciones de compra: Pista general, que tendrá un precio de 37 euros más gastos; Grada numerada 1 (tendidos + palcos), que tendrá un pecio de 37 euros más gastos y Grada numerada 2 (que será la grada cubierta), con un precio de 32 euros más gastos. Las entradas podrán adquirirse a través de la página web Live Nation.

El grupo señala en un comunicado en su página web que las canciones del nuevo disco están « llenas de sinceridad y matices donde se demuestra el verdadero sentido de hacer música». Por otro lado, este año acompañará a Fito y Fitipaldis como teloneros el grupo madrileño Morgan, que ha publicado en 2021 su nuevo álbum ‘The River and the stone‘.

