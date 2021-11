La decimoctava edición del Festival de Sevilla abre sus puertas mañana viernes marcando la agenda cultural del mes de noviembre en la ciudad. A partir de entonces, y hasta el próximo día 13, pasarán por el certamen 225 películas, 120 premiéres, seis secciones competitivas, unos 700 invitados y una treintena de actividades, que convertirán a Sevilla en la capital mundial del cine.

Es el caso de la Real Fábrica de Artillería, que acoge entre los días 4 y 6 de noviembre la tercera muestra de los Laboratorios de experimentación artística del Programa Interreg Magallanes_ICC, impulsados por el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de la línea de acción estratégica destinada a la experimentación, creación y divulgación artística y cultural que contempla la entidad para el periodo 2020-2022, dentro del programa europeo de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal.

En esta ocasión, son cuatro los laboratorios que se mostrarán. ‘Pioneras del rock’ es el título de la iniciativa desarrollada por Montse Rueda, Sario Téllez, Mariluz Montesinos y Carlota Berzal; un proyecto de investigación para la recuperación de la memoria histórica de la música popular sevillana (con especial atención a la música rock), desde una perspectiva de género y alejado del relato social, en el que existe un abrumador predominio de instrumentistas varones y que relegó a la mujer al rol de corista y vocalista durante décadas.

El segundo de los proyectos seleccionados para esta muestra es ‘Justa y Rvfina’, de Ricardo Barquín Molero, Pedro Delgado y Jorge Manuel López Ruiz. Diseñadores, ilustradores y tipógrafos documentan en él el patrimonio visual de las calles de Sevilla, buscando el origen histórico de sus formas y características, y lo digitalizan para devolverlo a la ciudadanía en forma de fuentes tipográficas de descarga y uso gratuito.

‘Reestructurando los métodos escénicos’ es la iniciativa que dará a conocer Jorge Barroso ‘Bifu’; un estudio de investigación en el que trata de introducir los métodos utilizados en otros oficios dentro de las artes escénicas y viceversa para, de este modo, encontrar otros valores, formatos y medios de representación. En esta búsqueda transversal, el artista ha investigado sobre la relación de la arquitectura y la danza vertical o los vínculos entre la pintura y la escultura con el flamenco.

Por último, ‘La Presa’ es el proyecto encabezado por Juan José Morales ‘Tate’, que cuenta con la participación de Olatz Gorrotxategui, Aixa González y Javier Campaña. Como explica su autor, “una presa es una víctima acorralada por un depredador. Y también es un estancamiento de agua, artificial o no, que puede abrirse o, incluso, romperse y reventar”. En él se sirve de un hecho que le sucedió en el verano del 97: “Necesito comprender lo que no comprendí entonces. Lo que mi mente aisló y guardó en un lugar muy profundo. Aquel hecho me dividió en dos. Uno siguió viviendo la vida consciente que he tenido hasta ahora. Otro se quedó parado en este momento. Esta obra pretende ser una comunión”, explica el artista.

Reflexión sobre la ciudad en la Casa de los Poetas y las Letras

El entendimiento de la ciudad contemporánea es el punto de partida del encuentro que celebra este jueves la Casa de los Poetas y las Letras con el título ‘La ciudad como creación (espacios y vidas, formas y culturas)’, que reunirá en torno a la mesa a Llàtzer Moix, Isidro Herrera, Mercedes de Pablos y Miguel Lasida.

Esta reflexión se centrará no solo en la ciudad como resultado de su evolución histórica, sino también como ‘creación’ y expresión de la esencia y mirada del mundo actual, atendiendo lo mismo a sus espacios y formas urbanísticas que a las vidas individuales o colectivas que albergan y su desarrollo cultural, todo ello tanto desde las perspectivas del pensamiento o el reflejo y trazo literarios como desde parámetros arquitectónicos, sociales, políticos, etc.

Otro de los equipamientos culturales del ICAS, el Espacio Turina acoge estos días la presentación de la ópera experimental de Proyecto Ocnos ‘Chillar todo el día’ (viernes 5), con dramaturgia y escenografía de Ana Sánchez Acevedo. Se trata de un espectáculo escénico interdisciplinar basado en la improvisación pautada en los ámbitos musical, escénico y audiovisual y que, partiendo de un cuento de Kafka (‘Josefina la cantora o el pueblo de los ratones’), se interroga sobre el papel del arte en la sociedad y sobre la propia noción de pueblo, especialmente en contextos de crisis.

Los niños y niñas de entre 6 y 12 años podrán disfrutar en este mismo espacio el sábado 6 de una nueva sesión de los talleres musicales de la Fundación Barenboim-Said: ‘Aprendiendo violín con música tradicional española’. Y ya el domingo, subirán al escenario del Turina Tatiana Postnikova, Sasha L. Crisan y Vicent Morelló i Broseta en el Concierto III del XXXII Ciclo de Música de Cámara de la ROSS.

Variadas propuestas expositivas

En el Espacio Santa Clara puede visitarse estos días la primera exposición celebrada en España sobre la historia de la cultura queer (LGTBIQ+); un proyecto que abarca los últimos 50 años, desde la clausura del Pasaje Begoña (Torremolinos, Málaga) en 1971 hasta 2021. ‘Diferentes. Del Pasaje Begoña al Orgullo’, que permanecerá abierta al público hasta el 12 de diciembre, es una propuesta a medio camino entre la gran instalación y la exposición que reúne alrededor de 1.500 objetos que hablan sobre lo queer procedentes de la literatura, la música, el cine, el teatro, la danza, la moda, los medios de comunicación, las artes plásticas y el cómic.

También en Santa Clara permanece abierta la exposición ‘Tríplex’, que presenta tres obras principales realizadas en conjunto por Luis Gordillo y los también sevillanos Miki Leal y Rubén Guerrero, algo novedoso en la prolongada trayectoria del primero.

En Casa Fabiola-Donación de Arte Mariano Bellver y Dolores Mejías se puede visitar la exposición ‘La moda en la pintura costumbrista andaluza de los siglos XIX-XX’, que muestra al público 12 diseños de creadores y firmas de diferentes provincias andaluzas. La Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca (Qlamenco) ha colaborado en la puesta en marcha de esta nueva exposición temporal.

‘Solar’, del artista Cachito Vallés (Sevilla, 1986), es la propuesta que ofrece la Sala Atín Aya hasta el 21 de noviembre. La exposición, que presenta en su mayoría obra nueva producida ex profeso para la ocasión, aborda la visión personal del artista sobre el universo como concepto físico y científico materializado bajo la premisa de un prisma subjetivo y poético.

Por su parte, la Sala Antiquarium acoge esta tarde (18.00 horas) el espectáculo ‘León’, protagonizado por una pareja de ancianos y su cuidadora; un montaje mixto donde se entrelazan una parte exclusivamente gestual y otra con el corrosivo discurso de su autor, León Felipe.

Visitas teatralizadas en el Real Alcázar

Este primer fin de semana de noviembre continúan en el Real Alcázar las visitas teatralizadas que, en torno a la figura de Alfonso X El Sabio, realiza la compañía Teatro Clásico de Sevilla. Una actividad que recurre al teatro, la música antigua, la danza, vídeo proyecciones e iluminación específica para que los espectadores se trasladen durante 70 minutos de representación a otro tiempo, siendo cómplices y partícipes de los sentimientos e historias que allí se pudieron vivir en tiempos de Alfonso X El Sabio.

Las visitas nocturnas teatralizadas se desarrollan de jueves a sábado, hasta el 30 de diciembre, con cuatro pases cada día, a las 21.00, 21.30, 22.00 y 22.30 horas.

Los más jóvenes continúan disfrutando de la iniciativa Espacio Joven, la propuesta de ocio alternativo del Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Juventud, que los días 6 y 7 llega a los centros cívicos Entreparques, La Ranilla, Blas Infante y Bellavista en horario de 18.00 a 01.00 horas, el sábado, y de 12.00 a 19.00 horas, el domingo.

Las actividades están recomendadas para mayores de 14 años. No obstante, los menores de 16 años que deseen participar en el programa deberán aportar la autorización del padre, madre o tutor o tutora legal. Se ofertan propuestas como juegos de mesa, dibujo, cómic, yincanas, baile, circo y malabares o fotografías y vídeos con Smartphone. Además, en todos los centros los jóvenes encontrarán escape room, realidad virtual y juegos de PS5, actividades de cultura japonesa, paperkraft y K-Pop, juegos de mesa, cosplay y zonas de videojuegos y torneos de LOL, FIFA y Fornite.

Por último, la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla ofrece varias actividades en distintos espacios. Así, para el jueves 4 se han programado cuentacuentos en las bibliotecas Parque Alcosa, Felipe González y Luis Cernuda; y una conferencia en torno a la vida y obra de Gabriel García Márquez en la Biblioteca Cerro del Águila. Ya el viernes 5, las bibliotecas de Entreparques, San Julián, Blas Infante, Las Columnas y Parque Alcosa contarán con cuentacuentos para público familiar. Esta última también acogerá una charla para grupos escolares sobre las fake news.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...