Programa de actividades del I Memorial Ángel Bautista

• Actuaciones musicales TEATRO FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN DE ARTE FLAMENCO (Calle Pureza, 76).

LUNES 8 DE NOVIEMBRE: 19.30 HORAS

CANTE: Manuel Romero

Vicente Gelo

BAILE: Luisa Palicio

GUITARRA: Jesús Rodríguez

LUNES 15 DE NOVIEMBRE: 19.30 HORAS

CANTE: Javier Rivera

Marián Fernández

BAILE: Juan Tomás de la Molía

GUITARRA: Pedro Sánchez

Coloquios ‘La soleá de Triana: identidad cultural y belleza estética’. Salón de Actos de la Peña Trianera. Calle Castilla, 43)

Directores: Francisco J. Escobar Borrego (Universidad de Sevilla) & Emilio J. Gallardo Saborido (Escuela de Estudios Hispano – Americano, CSIC)

24 DE NOVIEMBRE

-18.00-18:15 Bienvenida y presentación de los coloquios por parte de los directores.

-18:15-19:15: Guillermo Castro Buendía (Catedrático de Flamencología, Conservatorio Superior de Música de Córdoba): ‘Soleá grande, Soleá apolá, y Soleá petenera. Luces y sombras en las denominaciones de las soleares de Triana’.

-19:15-20:15: Marta Carrasco Benítez. (Licenciada en Ciencias de la Información ha cursado también estudios de Danza y Crítica en la Universidad de York (Toronto.Canadá): ‘La Soleá que pasa por Triana’.

25 DE NOVIEMBRE

-17:00-18:00: Miguel Ángel Vargas Rubio (historiador del Arte y director de escena. miembro de Barvalipe Academy del European Roma Institute for Arts and Culture, ERIAC): ‘Los gitanos y la soleá: Triana no fue un paraíso’.

-18:00-19:00: Francisco J. Escobar Borrego (Universidad de Sevilla) y Emilio J. Gallardo Saborido (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC): ‘Un mapa flamenco de Sevilla: las rutas científicas como herramientas de divulgación’.

-19:00-19:15: Homenaje a Márquez ‘El Zapatero’.

19:15-20:15: Realización a pie de la ruta ‘Triana y su soleá’.