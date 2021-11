La Real Fábrica de Artillería acogerá entre los días 4 y 6 de noviembre la tercera muestra de los Laboratorios de experimentación artística del Programa Interreg Magallanes_ICC, impulsados por el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de la línea de acción estratégica destinada a la experimentación, creación y divulgación artística y cultural que contempla la entidad para el periodo 2020-2022, dentro del programa europeo de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal.

La organización de laboratorios de experimentación y muestras, conferencias y clases magistrales, así como la producción de archivos y publicaciones son las actividades en las que se concreta este programa cultural que vuelve a abrirse al público para presentar cuatro de los proyectos seleccionados hasta la fecha.

La finalidad de los laboratorios de Interreg Magallanes_ICC es articular un entorno de trabajo común en el que el ICAS, además de facilitar recursos materiales e inmateriales para el desarrollo de los proyectos, acompañe y asesore a los participantes para estimular la cooperación y conectividad con otros artistas y agentes culturales, sociales o institucionales de la Eurorregión Alentejo- Algarve-Andalucía.

‘Pioneras del rock’ es el título de la iniciativa que mostrarán Montse Rueda, Sario Téllez, Mariluz Montesinos y Carlota Berzal; un proyecto de investigación para la recuperación de la memoria histórica de la música popular sevillana (con especial atención a la música rock), desde una perspectiva de género y alejado del relato social, en el que existe un abrumador predominio de instrumentistas varones y que relegó a la mujer al rol de corista y vocalista durante décadas.

Su objetivo principal es dar a conocer a esas pioneras, músicas e instrumentistas, que entre los años 60 y 90 rompieron estereotipos en la ciudad, así como visibilizar su obra y su experiencia para que ocupen el lugar que les corresponde y para que sirvan de referente a las nuevas generaciones.

Segundo proyecto

El segundo de los proyectos seleccionados para esta muestra es ‘Justa y Rvfina’, de Ricardo Barquín Molero, Pedro Delgado y Jorge Manuel López Ruiz. Diseñadores, ilustradores y tipógrafos documentan en él el patrimonio visual de las calles de Sevilla, buscando el origen histórico de sus formas y características, y lo digitalizan para devolverlo a la ciudadanía en forma de fuentes tipográficas de descarga y uso gratuito.

De este proceso de investigación han surgido dos fuentes hermanas: ‘Justa’ y ‘Rvfina’. Con la primera, los encargados del proyecto tratan de expresar su versión del canon perfecto utilizado por los artesanos de La Cartuja de Sevilla en 1845; mientras que ‘Rvfina’ surge de la observación y documentación fotográfica realizada en las calles de Sevilla.

‘Reestructurando los métodos escénicos’ es la iniciativa que dará a conocer Jorge Barroso ‘Bifu’; un estudio de investigación en el que trata de introducir los métodos utilizados en otros oficios dentro de las artes escénicas y viceversa para, de este modo, encontrar otros valores, formatos y medios de representación. En esta búsqueda transversal, el artista ha investigado sobre la relación de la arquitectura y la danza vertical o los vínculos entre la pintura y la escultura con el flamenco.

Por último, ‘La Presa’ es el proyecto encabezado por Juan José Morales ‘Tate’, que cuenta con la participación de Olatz Gorrotxategui, Aixa González y Javier Campaña. Como explica su autor, «una presa es una víctima acorralada por un depredador. Y también es un estancamiento de agua, artificial o no, que puede abrirse o, incluso, romperse y reventar».

En él se sirve de un hecho que le sucedió en el verano del 97: «Necesito comprender lo que no comprendí entonces. Lo que mi mente aisló y guardó en un lugar muy profundo. Aquel hecho me dividió en dos. Uno siguió viviendo la vida consciente que he tenido hasta ahora. Otro se quedó parado en este momento. Esta obra pretende ser una comunión», explica el artista.

Laboratorios de experimentación artística

Fechas: Inauguración el 4 de noviembre a las 18.00 h.

Lugar: Real Fábrica de Artillería de Sevilla (Avda. Eduardo Dato, 58). El acceso del público se realizará por la calle Cofia (trasera del edificio).

Entrada: Entrada gratuita en cualquier momento del horario establecido, previa inscripción en la puerta de acceso (calle Cofia) y hasta completar aforo.

Programación:

Jueves 4 de noviembre

18.00-21.30 h. Apertura y acceso de público.

Muestras abiertas: ‘Reestructurando los métodos escénicos’.

19.00 h. Documental ‘Pioneras del Rock’.

20.00 h. Jam Session ‘Pioneras del Rock’.

Viernes 5 de noviembre

17.00-21.30 h. Apertura y acceso de público.

Muestras abiertas: ‘Pioneras del Rock’ y ‘Reestructurando los métodos escénicos’.

18.30 h. Presentación ‘Justa y Rvfina’.

19.30 y 20.30 h. Happening ‘La Presa’ (pases ½ hora).

Sábado 6 de noviembre:

17.00-21.30 h. Apertura y acceso de público.

Muestras abiertas: ‘Justa y Rvfina’; ‘Pioneras del Rock’ y ‘Reestructurando los métodos escénicos’.

19.30 y 20.30 h. Happening ‘La Presa’ (pases ½ hora).

