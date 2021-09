La agenda cultural del mes de octubre arranca este fin de semana con una amplia variedad de propuestas culturales abiertas a diferentes públicos en Sevilla. “La programación cultural de otoño se ha planteado como un calendario de citas sin precedentes que va a ser determinante en la recuperación económica y social”, ha explicado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, quien ha destacado la apuesta municipal por la cultura.

“Basada en una programación propia, coherente con el público y con los creadores, que se muestra en los grandes espacios públicos, que apoya a las iniciativas privadas, a través de la línea de subvenciones para equipamientos culturales y que tiene en cuenta la experimentación e investigación, a través de iniciativas como el Banco de Proyectos”, añadía.

El Teatro Lope de Vega arranca su temporada 21/22 de la mano de Emilio Rivas (Cádiz, 1983) y su propuesta: una pieza en trayecto que, con el propio edificio y sus aledaños como escenario, rendirá un particular homenaje al concepto ‘teatro’. ‘Take a walk on the wild side’ se desarrollará en cuatro sesiones los próximos días 2 y 3 para ofrecer una nueva mirada al Lope de Vega, a la historia de lo allí vivido y a lo que está por venir.

Auriculares inalámbricos, aire libre y pasear son los ingredientes que conforman el dispositivo que maneja Rivas en su creación, en la que plantea una historia alrededor del teatro desde tres perspectivas diferenciadas: el teatro como disciplina artística de la expresión humana, el propio Teatro Lope de Vega de Sevilla y el teatro como actividad íntima y personal de quien habla al público.

También este fin de semana da comienzo la nueva temporada del Espacio Turina, escenario musical de referencia en la ciudad que a lo largo de los próximos meses va a ofrecer una agenda conformada por más de 150 propuestas. La Compañía Sevillana de Zarzuela es la encargada de abrir este calendario de citas con la puesta en escena los días 1 y 2 de octubre de ‘El barbero de Sevilla’.

Por su parte, FIBES recupera su agenda de grandes conciertos este fin de semana con el festival internacional Billboard Latin Music Showcase, que ha elegido Sevilla para su primer evento en Europa.

Emilio Rivas en TAW

Espacio Joven

Por su parte, el sábado y el domingo desembarca en cuatro centros cívicos la iniciativa Espacio Joven, una propuesta de ocio alternativo del Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Juventud durante los fines de semana en distintos barrios de la ciudad.

En esta ocasión, llega al Hogar San Fernando (Macarena), La Ranilla (Nervión), Blas Infante (Este-Alcosa-Torreblanca) y San Jerónimo (Norte) en horario de 18.00 a 02.00 horas el sábado y de 12.00 a 18.00 el domingo.

Las actividades están recomendadas para mayores de 14 años. Los menores de 16 años que deseen participar en el programa deberán aportar la autorización del padre, madre o tutor o tutora legal.

En esta ocasión, se ofertan propuestas como juegos de mesa, dibujo cómic, yincanas, baile, circo y malabares o fotografías y vídeos con Smartphone. Además, en todos los centros los jóvenes encontrarán escape room, realidad virtual y juegos de PS5, actividades de cultura japonesa, paperkraft y K-Pop, juegos me esa y cosplay y zonas de videojuegos y torneos de LOL, FIFA y Fornite.

Espacios patrimoniales

Por otro lado, una vez más, la combinación patrimonio y cultura vuelve a protagonizar el fin de semana en Sevilla gracias a una completa agenda de citas que van a tener como escenario algunos de los enclaves monumentales más importantes de la ciudad. Una de estas propuestas es Icónica Sevilla Fest, que celebra su primera edición en la Plaza de España, fruto de la iniciativa privada y la colaboración del Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal Congresos y Turismo de Sevilla.

El protagonista este viernes y sábado en este escenario será Raphael, que celebra en Sevilla sus 60 años de “vida musical” con ‘RAPHAEL 6.0’, en el que muestra un espectáculo extraordinario, un viaje musical por los mejores y más sonados temas del artista de Linares.

Por otro lado, el Real Alcázar continúa acogiendo el ciclo de veladas musicales que daba comienzo a finales del mes de julio. En concreto, el ciclo ‘Noches en los Jardines del Real Alcázar’ enmarca esta noche la actuación del histórico músico sevillano Manuel Imán, que estará acompañado por Valentín Ponce, experimentado guitarrista de exquisito gusto.

El viernes 1 de octubre actuará Javi Ruibal Trío, quien presentará ‘Solo un mundo’, que fue reconocido en 2020 como uno de los cinco mejores álbumes de músicas del mundo en España, por los premios MIN de música independiente.

El sábado 2 de octubre protagoniza este calendario de veladas Axabeba, referente de la música medieval a nivel nacional. El grupo consigue en sus recitales una interacción con el público a través de comentarios y explicaciones que enriquecen el contenido del concierto. Ofrecerán el programa ‘Alfonso X el Sabio y Andalucía’, dentro del 800 aniversario del nacimiento del rey poeta.

Finalmente, el domingo 3 de octubre vuelve el flamenco de la mano de María Terremoto. La joven cantaora jerezana, proclamada por los medios como la princesa del cante jondo, recoge el legado de sus ancestros y lo lleva a su propio terreno, filtrando por su voz la descendencia cantaora de su casa, y aportándole la frescura de sus veinte años.

También es el Real Alcázar el escenario en el que tienen lugar las visitas teatralizadas que, en torno a la figura de Alfonso X El Sabio, desarrolla la compañía Teatro Clásico de Sevilla. Esta actividad recurre al teatro, la música antigua, la danza, vídeo proyecciones e iluminación específica para que los espectadores se trasladen durante 70 minutos de representación a otro tiempo, siendo cómplices y partícipes de los sentimientos e historias que allí se pudieron vivir en tiempos de Alfonso X El Sabio.

Las visitas nocturnas teatralizadas se desarrollan de jueves a sábado, hasta el 30 de diciembre, con cuatro pases cada día, a las 21.00, 21.30, 22.00 y 22.30 horas.

Por otro lado, la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla ofrece jueves y viernes en horario de tarde diferentes actividades para jóvenes y adultos dirigidas al fomento del hábito lector y la promoción del libro a través de distintos formatos. Este fin de semana hay previstas actividades en las bibliotecas Entreparques, Las Columnas, San Julián y Blas Infante.

Propuestas expositivas

En el Espacio Santa Clara puede visitarse la exposición ‘Tríplex’, que presenta tres obras principales realizadas en conjunto por Luis Gordillo y los también sevillanos Miki Leal y Rubén Guerrero, algo novedoso en la prolongada trayectoria del primero.

Inauguración Teatro Joaquín Turina

En Casa Fabiola-Donación de Arte Mariano Bellver y Dolores Mejías continúa la muestra ‘El Taller del Artista’: una exposición temporal de fotografía que reúne una selección de imágenes de artistas sevillanos del siglo XX trabajando en sus respectivos talleres. Gonzalo Bilbao, Gustavo Bacarisas, Alfonso Grosso, Antonio Castillo Lastrucci, Francisco Buiza o Sebastián Santos son algunos de los protagonistas de esta muestra que podrá visitarse hasta octubre de este año.

En este equipamiento daba comienzo el lunes la exposición ‘La moda en la pintura costumbrista andaluza de los siglos XIX-XX’, que muestra al público 12 diseños de creadores y firmas de diferentes provincias andaluzas. La Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca (Qlamenco) ha colaborado en la puesta en marcha de esta nueva exposición temporal.

Ya en Antiquarium a partir del sábado se podrá visitar la exposición ‘Alfonso Jiménez Romero: Indumentaria Teatral’, que acoge una muestra de la indumentaria que este dramaturgo diseñó para los montajes de sus obras teatrales.

Además, el domingo arranca ‘Pintando el Parque de María Luisa’, exposición colectiva de artes plásticas, pintura y acuarelas organizada por la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. En la exposición se podrán contemplar más de 50 obras de treinta acuarelistas de Sevilla, pertenecientes a la Agrupación. En ella conviven obras de distintos formatos y estilos, obras de destacados acuarelistas y de artistas con menos años de oficio, pero igualmente atrapados por la magia de esta técnica pictórica.

