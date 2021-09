Ibrahim Al Shami J es un actor sevillano conocido por series televisivas como El Secreto de Puente Viejo, Toy Boy o Deudas. Ahora participa en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix, Valeria.

– ¿Cuál ha sido tu formación y trayectoria profesional?

Trabajé de jovencito haciendo animaciones infantiles, era mi primera fuente de ingresos, así que dediqué mucho tiempo a trabajar en personajes que me valían para todo. Estudié Bellas Artes y luego, por fin, entré en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Más tarde llegaron mis primeros papeles profesionales.

– Además del teatro, te gustan otras artes ¿Cuáles? ¿Cómo te ayudan como actor?

Ibrahim Al Shami en una escena de “Valeria”, serie de Netflix

– Sí. Además de la interpretación, me gustan otras artes como a casi todo el mundo. Nos gusta nutrirnos de cosas que nos emocionan. En casa para relajarme y, como trabajo, pinto, produzco música y la escucho. Muchas veces empiezo a componer un personaje con música para saber cómo anda, cómo habla y cómo se mueve con esa música que yo le he puesto. Se podría decir que la música me ayuda con la creación de personajes.

– ¿Por qué elegiste ser actor?

– Nunca decidí ser actor, nací sabiendo que lo era.

– Hasta el momento ¿Cuál ha sido tu papel favorito?

– Siempre lo digo, no he tenido un papel favorito porque todos me han nutrido de formas diferentes y puedo decir que los personajes son muy distintos. Por este motivo, todos esos perfiles que he hecho me han dado vida de una forma u otra.

– Puente Viejo, Deudas, Toy Boy, ¿Con qué aprendizaje te quedas de cada una de estas series y cómo han contribuido a tu salto internacional?

Tráiler Oficial de la Serie “Valeria” de Netflix

– Grandes proyectos en los que me he sentido tan feliz de poder estar ahí que no se puede explicar. Me quedo con todos y cada uno de ellos, con sus personalidades, sus gestos, sus formas de andar, su dicción. Todo te parece bonito cuando creas algo.

– Y Valeria, ¿Qué ha supuesto para ti?

– Valeria ha supuesto todo en muchos sentidos. Me encontré con un Ibrahim diferente a la hora de construir Adrián y ese proceso fue muy bello. Valeria me llevó a muchos países diferentes y eso también es gasolina en esta profesión.

– ¿Cómo ha influido en tu profesión ser de padre sirio y madre sevillana?

– Siempre han influido de una manera muy positiva, ambos siempre me han animado a hacer lo que amaba ya que ellos veían que era mi único camino (creo que no les quedaba otra). Me he nutrido mucho de sus conocimientos y eso me daba escucha y aprendizaje.

Foto de estudio del actor sevillano

– ¿La pandemia y el teatro/cine han cambiado tu forma de trabajar o interpretar? ¿Y en el público, has detectado cambios?

– Evidentemente, la pandemia ha sido un shock para todos. La gente empezó a salir con miedo, como es normal, y los teatros se vieron afectados. Como ya se ha visto en miles de casos desde entonces, la cultura es segura y todos ponen de su parte para que así sea. Mi manera de ver este arte jamás dejará de ser diferente, cada día, mi admiración por el mismo crece. Es cierto que a la hora de trabajar ha cambiado todo por los protocolos, pero siempre haremos lo posible por que todo sea efectivo y seguro.

– Un deseo para actores como tú que están luchando ahora aquí en Sevilla.

– Que nunca paren de luchar, que no cesen sus ganas ni sus sueños.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...