Concepción Velasco Varona, más conocida como Concha Velasco, nació en Valladolid el 29 de noviembre de 1939. La actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión, estudió Danza Clásica en Madrid entre los diez y veinte años. Se estrenó como bailarina en el cuerpo de baile de la Ópera de La Coruña.

Con quince años iniciaría su carrera en el cine con la película “La reina mora”. Su larga carrera en el cine le llevó a ganar numerosos premios, como un Goya al Honor en 2012 o la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en 1996 como mejor actriz. Aunque, no solo el cine le brindó su prestigio profesional.

El teatro, donde debutó con “Ven y ven al Eslava” y continuó con varias comedias durante los años 60: “Los derechos de la mujer”, “The boyfriend”, “Las que tienen que servir”…le llevaría también a ganar premios, como el Premio Nacional de Teatro en 2012 y 1972 y engrosar así su prestigio profesional.

Obra ‘El Funeral’ / Ángela Ortíz

Concha Velasco en la actualidad

Concha Velasco, realizaría su última película, “Malasaña 32”, en 2020. Sin embargo, su retirada del escenario se ha prolongado un poco más con “La Habitación de María”, obra en la que empezó en 2020 y se retiraría definitivamente del mundo del espectáculo en 2021.

En esta despedida, Concha llegó a declarar que, a causa de la pandemia provocada por el Covid-19, no ha podido trabajar en rodajes y que se ha visto obligada a vender cosas de valor de su casa para poder hacer frente a sus gastos del día a día. Sin embargo, el hijo de Concha Velasco afirma que la realidad no se asemeja a las declaraciones que su madre hacía a los periodistas.

El hijo de Concha Velasco declaraba al periódico La Vanguardia: “Sus únicos problemas son los lógicos achaques propios de la edad. Pero su vida es su profesión: es la mejor actriz española, un verdadero animal escénico, y, como tantos otros grandes de su generación, en casa no se ve: quiere seguir entregándose a su público, que le devuelve su cariño y valora su dedicación, y así será mientras ella quiera y su salud se lo permita”

Este 22 de septiembre, Concha Velasco se despedía, después de seis décadas, de las tablas del teatro. Su última actuación ha tenido lugar en el Bretón de los Herreros de Logroño. Es aquí donde la actriz confesaba al diario ABC antes de entrar que “Lo único que siento es no hacer ‘La Habitación de María’ más”.

“Yo no me retiro de la profesión, mis hijos lo que no quieren es que haga teatro, porque tengo dificultades para andar y quieren que descanse del teatro” contaba la actriz. “Ellos lo que no quieren es que sufra más en el teatro” añadía. “La Habitación de María es que es una función tan bonita, escrita especialmente para mi” suspiró emocionada, tal como indica el diario que recoge sus declaraciones.

Concha Velasco, a sus 81 años y aún con ganas de comerse las tablas del teatro y salir de ellas airosa entre aplausos, se retira del escenario no por salud, sino por recomendación de sus hijos. Entre aplausos terminó su última función por un público que le aclamaba como la gran profesional que fue y es.

