Actividades

Viernes 24 de septiembre

Paseo ‘El Parque, Remembranza de la Feria del Prado’

Recorrido:

15:00 horas – Inicio del recorrido Concentración – Avenida De Don Pelayo

Recorrido libre por el interior del Parque María Luisa 18:15 horas – Concentración Avenida de Don Pelayo

Avenida de la Borbolla– Avenida Manuel Siurot– Cardenal Bueno Monreal– Puente de las Delicias – Glorieta Avión Saeta– C/ Esclusa– Avda. Maestranza Aérea– Entrada en ACAR Tablada

19:00 horas – Izado de bandera.

Fin del recorrido

Sábado 24 de septiembre

Paseo ‘Aires de Feria’

RECORRIDO:

11:30 horas. Concentración – (ACAR Tablada)

12:22 horas. Inicio recorrido –

ACAR Tablada. C/ Alfonso de Orleans y Borbón-C/ Virgen de la Oliva. Sta. Fe-C/ López de Gómara-Plaza San Martín de Porres-. . . Ronda de Triana- Giro a la derecha- Av. Expo’92-Puente Cristo de la Expiración (El Cachorro)– Giro a la izquierda – C/ Torneo

Torneo dirección Norte-C/Resolana-C/ Muñoz León -Ronda de Capuchinos -C/ María Auxiliadora -C/ Recadero-Plaza de San Agustín -Avda. Menéndez Pelayo -Plaza Don Juan de Austria-Avda. El Cid. Glorieta del Cid Campeador- . C/ Palos de la Frontera

Giro a la izquierda – Paseo de Roma Giro a la derecha – Paseo de las Delicias – Puente de San Telmo– Plaza de Cuba– C/ Juan Sebastián Elcano– C/ Pierre de Coubertin– Glorieta de las Cigarreras – Puente de los Remedios– Giro a la derecha – Paseo de las Delicias

14:00 horas– Fin del recorrido. Disgregación de los coches .

Domingo 26 de septiembre

Recorrido

11:30 horas. Inicio del recorrido –ACAR Tablada

C/ Alfonso de Orleans y Borbón

Rotonda a la derecha – Avda. Juan Pablo II Puente de las Delicias

Cardenal Bueno Monreal

Giro a la izquierda – Av. De la Palmera Paseo de las Delicias

Paseo de Cristóbal Colón- C/ Adriano

C/ Antonio Díaz- Callejón Iris

Entrada a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla- Salida de la Plaza de Toros por la Puerta del Príncipe

Giro a la izquierda – Paseo Colón

Paseo Colón – Disgregación de los coches