El Festival de Sevilla ha elaborado la programación del tradicional ciclo de Cine de Verano del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), con sede en Córdoba, que se desarrollará entre el 8 de julio y el 2 de septiembre. En total, diez títulos (nueve largometrajes y un cortometraje) componen el calendario de proyecciones, una selección que refleja la heterogeneidad de la creación cinematográfica contemporánea mediante obras de nombres consolidados y otras firmadas por las nuevas voces que han renovado el lenguaje fílmico.

Programación del ciclo de Cine de Verano

Abre la programación el día 8 ‘Destello bravío’, de Ainhoa Rodríguez; uno de los debuts más deslumbrantes de los últimos años, que piensa el paisaje de Extremadura reinterpretando los ritos, las tradiciones y las vidas de sus habitantes hasta llevarlos a la más luminosa heterodoxia. Le seguirá, el día 15, ‘Ondina’, personal interpretación del mito de la ninfa del agua, convertida por el líder de la Escuela de Berlín Christian Petzold en una de las historias de amor más intensas y arrebatadoras de los últimos años.

El 22 de julio será el turno de ‘Karen’, dirigida por uno de los nuevos nombres del cine español, María Pérez Sanz, que propone en esta cinta un cautivador biopic de la escritora danesa Karen Blixen, interpretada por Cristina Rosenvinge y rodada en 16 milímetros.

El Festival de Sevilla también ha seleccionado para este ciclo ‘Las malditas’ (22 de julio), cortometraje de Beatriz Hohenleiter y Bruno Ojeda, dos de los nuevos talentos del cine andaluz; y también ‘First Cow’ (29 de julio), de Kelly Reichardt, la autora más personal del cine estadounidense actual y figura cardinal de la escena independiente, que nos lleva a la América profunda del siglo XIX con un relato rebosante de humor y también de esencia trágica.

Las proyecciones del mes de agosto arrancan el día 5 con ‘Isabella’, cima de la filmografía del argentino Matías Piñeiro. Conocido por sus odiseas femeninas de clara influencia shakespeariana, esta vez poniendo el foco en una actriz que aspira al papel de su vida en un emocionante homenaje al teatro y la vida creativa. Y continúan con ‘The Woman Who Ran’ (12 de agosto) conmovedora semblanza de una mujer envuelta en complejas diatribas emocionales, dirigida por el maestro del cine coreano Hong Sang-soo.

La irrefrenable energía de la existencia artística es el motor de ‘Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan’, de Julian Temple, retrato a tumba abierta del poeta punk irlandés Shane MacGowan, cantante y compositor principal de The Pogues, que podrá verse el 19 de agosto. Le seguirá, el día 26, el viaje a las entrañas de un territorio tan castigado como fascinante que plantea el director japonés Nobuhiro Suwa en ‘El teléfono del viento’, road movie que observa las secuelas del tsunami que arrasó Fukushima en 2011 alcanzando una catarsis individual y colectiva.

Y finalmente, para el 2 de septiembre, el Festival de Sevilla ha querido incorporar al ciclo la experiencia del cine en pantalla grande, que encuentra un eterno e hipnótico tributo en ‘Goodbye, Dragon Inn’, película realizada por el prestigioso director taiwanés Tsai Ming-Liang en 2003, un canto de amor a la sala y a la relación entre los espectadores y la pantalla, presentado ahora en una copia restaurada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...