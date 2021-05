Tras el éxito cosechado en su primera edición, cautivando a lectores de toda la geografía nacional e internacional, Déjate de cuentos (Ediciones Pangea) es una apuesta clara del escritor, profesor y periodista Álvaro Romero Bernal por la literatura feminista en una recopilación de relatos protagonizados por mujeres e ilustrados por la artista sevillana Míriam Estévez Lázaro. En una obra que ha contado con el prólogo de la periodista Olivia Carballar.

La obra se presenta este viernes 21 de mayo en Mairena del Aljarafe. El acto se celebrará en la biblioteca José Saramago y la presentación correrá a cargo del periodista Manuel Guerrero. Esta presentación se enmarca dentro de la programación Primavera de Libro, organizada por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.



Déjate de cuentos no va a dejar indiferente a nadie. La capacidad de Álvaro Romero Bernal para encontrar significados en los detalles del día a día y su amor por la literatura arman una obra que va más allá de la pura narrativa. Este libro es una invitación a la reflexión, a la filosofía, a la senda más larga –pero honesta– en un cruce de caminos. Todo lo que aquí se cuenta, por tanto, no es un cuento. El autor lo ha visto, lo ha vivido o lo ha sentido en esos lugares de donde es.

Puede que, de un momento a otro, se les venga a la cabeza Caperucita, Blancanieves, La Sirenita, tal vez. Pero aquí no van a encontrarlas. Aquí no habitan, no se confundan. Quienes habitan aquí son mujeres reales. Es la mujer que se pasa horas y horas en una oficina trabajando sin ver a su hijo. Es esa chica que logra salir de su pueblo pero no evitar el acoso sexual. Es la mujer que busca coquinas, y también justicia. Es la hijastra que acoge a su hermano. Son los maltratadores. La educación. La sociedad. Es la abuela y son las niñas que juegan a la comba con su larga melena, ajenas al efecto, a veces asfixiante, del tiempo, de las cosas por hacer. Déjate de cuentos es, por mucho que nos duela, la vida misma. Es hoy.

Coeducación y feminismo

Déjate de cuentos es una obra perfecta para la educación en valores feministas, tan importantes en nuestra sociedad. Adultos y adolescentes poseerán una herramienta perfecta para una educación en igualdad.

Desde la literatura de Álvaro Romero Bernal se rompen los estereotipos de género, con unos relatos que rezuman humanismo y que visten de realismo a mujeres de todas las edades.

