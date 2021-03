Sevilla capital y la barriada de La Paz de Alcalá acogen el rodaje de la segunda película de Ángeles Reiné ‘Héroes de barrio’. El film está producido por Antonio Pérez (Solas) para las productoras alcalareñas Spal Film y Suroeste Film y la música correrá a cargo del alcalareño Alfonso Casado.

Esta película, segundo largometraje de la directora gaditana, tras ‘Salir del ropero’, es una comedia familiar de sobre un padre, interpretado por Antonio Pagudo (‘Aquí no hay quién viva’) al que no le van bien los negocios y, tras su separación, trata de recuperar la estima de su hija, interpretada por Luna Fulgencio (`Padre no hay más que uno’), una entusiasta jugadora de un equipo infantil de fútbol femenino.

El rodaje se la película se realizarán en Sevilla y Alcalá desde este esta semana hasta finales de abril. Completan el reparto el prolífico actor sevillano Antonio Dechent (‘Hasta que la boda nos separe’, ‘Jaulas’, ‘El mejor verano de mi vida’, ‘La voz dormida’, ‘Solas’…), Álex O’Dogherty (‘Salir del ropero’, ‘Las pesadillas de Alberto Soto’), Lisi Linder (‘Mar de plástico’, ‘Vis a Vis’) y Jesús Olmedo (‘Mercado Central’, ‘La Herencia Valdemar’), entre otros.

Argumento de la película

Paula es una niña que juega en un equipo de fútbol infantil femenino y pide a su padre, Luis, que lleve a final de la temporada al jugador del Betis, Joaquín, de quién éste finge ser un buen amigo.

Luis se apoya en su padre, un exboxeador, y en su amigo Lito para intentar recuperar el amor de su mujer, que ahora vive con una nueva pareja. Todos ellos, personajes característicos de un barrio popular sevillano, vivirán divertidas peripecias para conseguir el deseo de la niña.

La película cuenta con la colaboración del ICAA, la Junta de Andalucía y Canal Sur y será

distribuida por A Contracorriente Films. El rodaje se extenderá hasta finales de abril en localizaciones de Sevilla y Alcalá de Guadaíra, con la colaboración del Ayuntamiento.

Estreno de Alfonso Casado en el cine

Esta segunda película de Ángeles Reiné es también el debut en el ámbito cinematográfico del músico alcalareño Alfonso Casado. Casado es compositor y director, y supervisa en Londres las producciones para Cameron Mackintosh en Reino Unido y el extranjero (Les Misérables, Phantom of the Opera y Miss Saigon). Recientemente también dirigió a la ROSS en el Maestranza con motivo de un evento especial con la proyección de Semana Santa, de Gutiérrez Aragón y Juan Lebrón.

