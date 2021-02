El periodista Álvaro Romero se estrena en el relato breve con Déjate de cuentos

El también periodista y profesor de Los Palacios y Villafranca lanza Déjate de cuentos (Ediciones Pangea), una valiente apuesta por las mujeres reales que hoy serían las protagonistas de la narrativa tradicional

Déjate de cuentos no va a dejar indiferente a nadie, escribe la autora del prólogo, Olivia Carballar, y seguramente acierta, conociendo “la capacidad de Álvaro Romero Bernal para encontrar significados en los detalles del día a día, su amor por la literatura y el guiño incontrolable de la cotidianidad periodística”.

El caso es que el también periodista y profesor de Lengua se estrena en un género que no había tocado hasta ahora: el relato breve. “Y lo he hecho acudiendo a los cuentos tradicionales”, ha explicado a Sevilla Actualidad, “no para hacer una versión de los mismos, sino para trascenderlos construyendo protagonistas absolutamente distintas que nos pueden recordar en algún momento a aquellas”. Carballar lo advierte en el prólogo: “Puede que, de un momento a otro, se les venga a la cabeza Caperucita, Blancanieves, La Sirenita, tal vez. Pero aquí no van a encontrarlas. Aquí no habitan, no se confundan. Quienes habitan aquí son mujeres reales. Es la mujer que se pasa horas y horas en una oficina trabajando sin ver a su hijo. Es esa chica que logra salir de su pueblo pero no evitar el acoso sexual. Es la hijastra que acoge a su hermano. Son los maltratadores. La educación. La sociedad”.

Trayectoria editorial de Romero Bernal

Álvaro Romero, ya bregado en la novela con Pulpa de limón (Ediciones en Huida, 2015) y El resplandor de las mariposas (Ediciones en Huida, 2018), que quedó finalista en la III edición del premio internacional Vuela la Cometa, ha construido ahora un libro de relatos con una dosis de lirismo y de compromiso que hará reflexionar al mundo del feminismo y de la coeducación. Romero publicó en 2018 su primer poemario, Tantos amos, y yo amando (Ediciones Alfar), y ahora ha juntado “ciertas obsesiones de mi narrativa y cierto tono lírico para sintetizar unas historias” que “llevaban mucho tiempo rondándome” hasta que “después del pasado verano pandémico me senté escribirlas por fin”.

El libro, ilustrado con acuarelas de la pintora Míriam Estévez Lázaro, se encuentra ya en preventa en la propia web de la editorial (https://www.edicionespangea.com/producto/dejate-de-cuentos/), con ofertas exclusivas hasta el próximo día 1 de marzo, y llegará a las librerías tradicionales solo unos días después. Ya están previstas presentaciones en varios pueblos de la provincia durante la Semana de la Mujer.