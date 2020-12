Moderna de Pueblo: “los hombres no están acostumbrados a empatizar con personajes femeninos”

Raquel Córcoles, natural de Reus y conocida en Instagram como Moderna de pueblo, invita a conocerla junto a su libro Coñodramas (Zenith). Raquel es ilustradora y autora, no solo de este libro, sino de cuatro cómics anteriores. De un modo agradable y divertido responde a las preguntas sobre su libro, que como su sinopsis advierte: atufa a feminismo.

¿Por qué has decidido llamar al libro “Coñodramas”?

Por una reivindicación de lo que me ha acomplejado mucho tiempo. Los cómics de Moderna se consideraban para mujeres, y no acababa de entender por qué no interesaba a un público más amplio. Luego ya me fui animando a hablar cada vez de mi realidad y de feminismo y de por qué que me interesaba. Es una reivindicación de lo que se me ha dicho 1000 años y que en un momento me acomplejó: que intente tener lectores masculinos, que no sea considerada una mujer que se cierre para mujeres… pues Coñodramas, ya me da igual. Si decíais que hablaba de coñodramas, que quede claro en el título. Si no te interesa, ya no es mi problema.

“Si decíais que hablaba de coñodramas, que quede claro en el título. Si no te interesa, ya no es mi problema” Moderna de Pueblo

¿A qué se debe que haya tardado tres años, aproximadamente, en salir a la luz este nuevo libro?

En cada libro metes todas tus inquietudes e ideas condensadas en una trama. Luego es como si te quedaras vacía. Después de acabar Coñodramas y entregarlo tengo, en parte, ganas de empezar otro libro, pero en realidad no siento que tenga nada relevante que me haya quedado en el tintero. Te tienes que nutrir de nuevas vivencias y tendencias. Me refiero también a ideas, formas de pensar, a cambiar tú, a ver nuevas cosas que te motiven.

Viñeta ilustrada \ Raquel Córcoles

¿Es un libro que puedan entender mujeres y hombres, o solo mujeres?

Creo que pueden llegar a entenderlo ambos, independientemente de su género, de su sexo… la cuestión es que te apetezca, porque la literatura universal es la de hombres, la literatura femenina es la que hacen las mujeres, y así con todo. Llevamos una etiqueta que va a costar mucho tiempo quitárnosla. Los hombres no están acostumbrados a empatizar con personajes femeninos, porque han tenido toda la vida personajes masculinos con los que han empatizado mucho, y no acaban de empatizar con las personajes con las que no se siente directamente representados. A veces noto que hasta hay un poco de vergüenza de que te guste una autora que en principio es para mujeres.

“Hay un poco de vergüenza de que te guste una autora que en principio es para mujeres” Moderna de Pueblo

¿Debería ser Coñodramas un regalo estas navidades?

A mí me encantaría, pero no se lo voy a imponer a nadie. Me encanta, Idiotizadas es un libro que se regaló muchísimo y para mí eso es como el símbolo máximo de que ha gustado. Que alguien regale el libro es como “me ha gustado tanto que quiero que sientas lo mismo que yo leyéndolo”, así que ojalá, porque es el mejor síntoma.

Viñeta de Raquel Córcoles

¿Se sentirán muchas mujeres identificadas con cada una de las personajes y sus historias?

Intentamos hablar de historias relativamente universales con la que muchas mujeres se identifiquen. Cuando algo le está pasando a mucha gente me gusta condensarlo en un personaje, en una trama. Entonces es lo que lo hace generacional para identificarte. También es verdad que la obligación de que se vea representada toda mujer es complicadísima.

¿Deberían leer este libro hombres también?, ¿por qué?

No voy a hacer adoctrinamiento para convencer que lean a autoras. Pero para mí es que se están perdiendo la mitad de las creaciones. Es normal que empaticen más con otras cosas por cómo han sido educados. De la misma manera que, ahora a mí, hay determinados prototipos de hombres que antes me parecían interesantes y que ya lo he visto tantas veces que ya no me dicen nada. Creo que ya va siendo hora de que lean a mujeres.

¿Qué temas crees que son los más importantes dentro de tu libro?

El tema central del libro, que traspasa la historia de superheroínas, y también de las protagonistas y amigas de Moderna, es el esfuerzo que hacemos sin darnos cuenta en encajar en un mundo que se rige por las reglas que han sido decididas por los que estaban en el poder, los hombres. A veces creemos que la igualdad es llegar a esa cima de poder, pero cuando llegas ahí te das cuenta de que las reglas tampoco juegan a tu favor. Y eso pasa en Moderna, en su trabajo que es la “pitufina”, la ilustradora, la mujer que hace cosas de mujeres; en Zorri, por ejemplo, se enfrenta al mundo de la comedia que también está muy masculinizado, y además tiene que sobrevivir apestando al feminismo que es algo que en la comedia no sienta muy bien; y Gordi intenta ponerse el traje de hombre para ser respetada, pero lo que hay dentro sigue siendo una mujer que no consigue adaptarse lo suficiente para que no se note quién es. Y reflexionas sobre todos estos pequeños esfuerzos que conforman esta historia que se une con las superheroínas que directamente se escapan de la nave Nabo para intentar crear sus propias aventuras, resolver sus propios dramas, y no estar siempre supeditadas en el papel secundario, que es el que la sociedad aún nos tiene como reservado.

Uno de los temas que “Coñodramas” trata es la menstruación. En temas laborales… ¿cómo afecta esto a la mujer?

Si tú explicas que te afecta la menstruación en el físico y en el anímico, estás reconociendo que eres un espécimen más débil, con más problemas, que es mejor no contratar, que encima te quedas embarazada. El otro día que puse una viñeta que hablaba del ciclo menstrual me escribió una chica que me decía: Moderna es que no me acaba de gustar, porque parecemos débiles, y visibilizando esto nos coloca en una posición que laboralmente damos una imagen que no nos beneficia. Entonces hice una encuesta con cuántas de vosotras sentís todo esto que yo siento también, porque yo vivo todas las fases del ciclo de manual y era un 85 % de mujeres. Entonces, la opción es callar, disimular, ponernos el traje de hombre y fingir que no nos está pasando nada en todo el mes. Encima, cuando tienes una reacción que puede ser pues llorar porque en este momento del ciclo una noticia normal te va a provocar una reacción más sensible quedas tú mal, como poco profesional, porque todo lo profesional se basa en imitar la forma que tienen los hombres de ser profesionales. Incluso si ellos tienen una salida de tono como es propia de un hombre cómo dar un portazo y un puño sobre la mesa, eso sigue considerándose profesional: es que tiene mucho carácter y no piensas: ¡ay!, no contratemos hombres porque tienen unas salidas súper agresivas. Yo soy fan de empezar a decir esto es una realidad, nos afecta a la mitad de la población: planteemos opciones en las que podamos rendir mejor y mejores condiciones. No estamos pidiendo condiciones especiales que vayan a perjudicar los resultados de la empresa, estamos pidiendo las condiciones que van a ser mejores para nosotras y para las empresas, y que no obvien que no todas somos hombres en este sistema que solo se han tenido en cuenta ellos.

Yo soy fan de empezar a decir esto es una realidad (la menstruación), nos afecta a la mitad de la población: planteemos opciones en las que podamos rendir mejor y mejores condiciones. Moderna de Pueblo

¿Crees que se trata socialmente el tema de la menstruación como un tema tabú?

Creo que hay menos tabú en cuánto hacer humor de la regla, porque esto ya llevamos más tiempo haciéndolo, pero hacer chistes de pasarse tampones como si fueran droga y estas cosas pues ya está muy conocida. Pero para mí el tabú que es lo que intentamos explicar el libro, el tabú real no es que me da vergüenza que sepan que sangro, como me pasaba los 15 años, sino… ¿las hormonas me afectan?, si lo reconozco ¿me quita validez como persona?, ¿tengo que llevar un secreto y no decir que tengo estos ciclos que realmente condicionan mi persona? eso es un tabú porque es lo que te digo, a veces puede parecer que nos deja mal.

En el libro explica la etapa menstrual de la mujer, algo que es muy necesario conocer. ¿Cree que todas las mujeres conocen la menstruación más allá de la fase menstrual (las fases previas y posteriores)?

No, claro que no, por eso lo he incluido. Pongo unos libros en ese apartado, como de bibliografía, que a mí me supusieron un despertar y también plantearme cómo puede ser que algo que he vivido mes a mes desde hace 10 años o 15 años, no sé porque quizá me enteré ya los 30 de que eran cuatro fases, cómo puede ser que nadie me haya dicho eso nunca. Entonces tengo la oportunidad de llegar a más gente, y encima contarlo a través de una trama más divertida, pero para mí era es una parte informativa, casi, que he añadido en el libro, porque me parece información básica que no entiendo como muchas nos estamos enterando los 30 años. Y que, además, creo que ayuda, a mí me ha ayudado muchísimo a conocerme, entenderme… a entender que ahora, este mes me ha sentado mal, pero es que estoy en esta fase, voy a esperar a mañana a responder porque creo que le voy a contestar muy agresiva. Este autoconocimiento, si no lo tienes, te hace creer que eres una persona que ni tú misma entiendes por qué reaccionas de un modo u otro en diferentes momentos. Respetarnos, parte de conocernos y de entender cómo funcionamos para poder entendernos a nosotros mismos, y que nadie nos pueda llamar locas y decir quizá estoy loca, es verdad que estoy loca porque si ni tú misma entiendes qué te pasa…

En su libro deja caer que las películas de ciencia ficción van dirigidas a un público masculino, ¿qué le motiva a pensar eso?

Es que es evidente. Es que el público de Marvel y sus adaptaciones es masculino en un porcentaje muy alto, sí que hay mujeres que son fans de todos esos universos, pero todos sus protagonistas son hombres, es un género conocido como de tíos y tíos guais, que saben entender lo que mola, lo que les gusta a los hombres. Yo misma nunca me he sentido atraída por la mayoría de las películas y cómics de ese estilo, y de ahí parte la reflexión y las ganas de querer hacer unas superheroínas que sí me diviertan y me interesen.

Moderna de Pueblo / Beatriz Tafaner

Una de las personajes dice que hay mujeres que se han quitado la vida por ese amor romántico que nos venden, ¿a qué se refiere?

Más que por el amor romántico habla de estar atrapada en lo que se espera de ti como mujer, que en parte implica casarte, tener hijos y adorar a tu marido, entonces hay muchas creadoras que, en el libro hay un apartado de las escritoras suicidas, que no encontraron alternativa para qué suicidarse porque el mundo no estaba preparado para sus aspiraciones. Hablo de la ambición en la mujer, que es algo como que quiere abarcar de más y que aún sigue pasando de determinada manera y no es casualidad que tantas escritoras con talento se acabaran suicidando porque no eran comprendidas por nadie, no eran apoyadas por la crítica, todo el mundo esperaba de ellas que simplemente cumplieran con su labor como mujer apoyando a sus parejas y viviendo para un matrimonio. Pues nada, hablo de la cárcel que es la feminidad, cuando la feminidad te restringe la vida. Ahora ya por suerte tenemos muchas más referentas de estilos de vida ya no está mal visto que no te cases; aunque hay muchos estigmas como solterona…, pero ya vemos a un montón de mujeres creadoras que no necesitan dedicar su vida a cosas convencionales.

¿Qué es el amor romántico que aparece tantas veces en el libro?

Es el amor de pareja. Lo que nos han vendido en gran parte de las películas para chicas y que, de alguna manera, nos han estructurado una serie de mentiras alrededor del amor que a veces te pueden hacer creer que para el amor verdadero te tienes que sacrificar, que si no haces esto es que realmente no le amas, que lo más importante que te puede pasar es conocer al amor… Al final todos esos mensajes sobre todo van dirigidos a la mujer, y aunque por suerte haya llegado el feminismo a la mitad de nuestras vidas, siempre queda ese pozo de mensajes del amor romántico que siguen en nuestro subconsciente y que te hacen como perseguirlo de una manera que los hombres, al final, no lo tienen tan metido como algo esencial en sus vidas.

“El amor romántico es machista, porque te vende que para la mujer es algo necesario para vivir y para el hombre no tanto, y eso es lo más mamado por todas las historias de ficción que refuerzan esa idea” Moderna de pueblo

Cuando ves un hombre que no se casó no lo relacionas con un pobre hombre que no se casó, piensas: estaría haciendo muchas cosas en su vida, en cambio cuando es la mujer la que no se casó te viene el: pobre, pobre que no se casó parece que no haya conseguido su hito. El amor romántico es machista, porque te vende que para la mujer es algo necesario para vivir y para el hombre no tanto, y eso es lo más mamado por todas las historias de ficción que refuerzan esa idea.

En tu cómic, la autora del cómic que firma libros junto al otro escritor en la misma librería se siente inferior, ¿es una representación de cómo se entiende el papel de la mujer socialmente?

Es una representación de lo que pasa incluso cuando tú tienes éxito más que un autor, que de alguna forma sientes que no es merecido porque hay muchos elementos a tu alrededor que te quitan méritos. Te pueden decir que tu público son solo mujeres, cosa que incluso a eso le quitan valor, que lo que haces es muy facilón. Hablas de la regla. Hay un montón de estigmas que te hacen a ti creerte menos de lo que eres, y la escena es una representación de que, aunque Moderna en ese momento está teniendo más éxito se siente inferior, e incluso se siente avergonzada y no merecedora de ese éxito, pero en realidad es por toda la desigualdad que hay en su alrededor.

¿Se ha sentido alguna vez así?

Claro que sí. Sí. Intento resumir en el libro muchas de las experiencias que hemos vivido dedicándonos a Moderna.

Desde que nacemos se oculta la oscuridad que nos espera detrás del color rosa, al menos eso dice su libro; y quieren quitar algunos personajes el estereotipo mujer igual a rosa, ¿por qué su portada utiliza entonces el color rosa?

Precisamente porque en el libro se habla de que se ha relacionado con el rosa de una manera negativa porque el rosa era impuesto y era icono de feminidad tradicional, pero ahora, por ejemplo, a mí, ha habido una revolución rosa y no tiene nada de sumisa. Simplemente reivindicar que lo que nos gusta a nosotras no es peor que el que te guste otro color, que no para ser respetada tienes que dibujar en tonos ocres y grises para parecerte más a los hombres.

“Ha habido una revolución rosa y no tiene nada de sumisa” Moderna de pueblo

¿Es peligroso para el feminismo que las mujeres renuncian a defender sus propios derechos para encajar entre hombres? Como Zorri para encajar en la comedia, por ejemplo.

Para el feminismo no. Quizá para ella misma. Siempre que tengas que cambiar tú para encajar en algún lugar te estás traicionando sin querer, y puedes darte cuenta, y que no te haya salido bien la jugada, pero bueno a todos nos ha pasado: intentar encajar y cambiar un poco para gustar a otros. Cómo alguien feminista puede llegar a traicionar un poco ideales para lograr esa aprobación masculina que al final, en el fondo, también anhelamos.

¿Cómo de perjudicial consideras que ha sido para el feminismo que en su día haya tenido más repercusión mediática la muerte de Maradona, que el propio día contra la violencia de género?

Se veía venir. No me sorprende, sería la frase que elegiría, pero a la vez sí que me ha sorprendido ver mensajes muy misóginos de gente alegrándose de que Maradona haya muerto este día para tapar el día para defender la violencia de género. Es decir, se reían de eso. La gente que hace muchos esfuerzos en luchar contra algo que en realidad para mí es tan obvio, pues obviamente no lo entiendo. Creo que sí ha sido algo negativo lo de Maradona, porque para mí ha sido perder un poco la fe en la humanidad al ver estas reacciones de: joderos, que nos ha venido a salvar del 25N.