Tres títulos del Festival de Sevilla, entre los nominados a mejor película europea

Another round, de Thomas Vinterberg, Berlin Alexanderplatz, de Burhan Qurbani, y Ondina, de Christian Petzold, destacan en unas nominaciones que incluyen numerosas películas en el certamen hispalense.

res títulos incluidos en la programación del 17 Festival de Sevilla se encuentran entre los nominados a mejor película en los Premios del Cine Europeo: Another round, de Thomas Vinterberg; Berlin Alexanderplatz, de Burhan Qurbani; y Ondina, de Christian Petzold. El certamen hipalense ha servido de marco a la lectura de las nominaciones para la 33 edición de los Premios del Cine Europeo, que se concederán en una serie de eventos virtuales producidos desde la sede de la Academia en Berlín entre el 9 y el 12 de diciembre. Las otras tres nominadas a mejor película han sido la ganadora del Giraldillo de Oro en 2019, Martin Eden, de Pietro Marcello; Corpus Christi, de Jan Komasa; y The painted bird, de Václav Marhoul.

Antonio Muñoz, delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, ha señalado durante el acto que la ciudad de Sevilla “se enorgullece de apoyar los Premios del Cine Europeo en esta edición especial dando la bienvenida, una vez más, al anuncio de nominaciones”, que viene produciéndose en el marco del certamen hispalense desde el año 2005. “Estoy seguro de que el Festival de Sevilla está siendo un ejemplo de adaptación a la pandemia para toda la industria cinematográfica europea”, ha añadido Muñoz. Por su parte, el vicepresidente de la European Film Academy, Mike Downey, ha expresado su “solidaridad hacia el Festival de Sevilla por su organización en estos tiempos difíciles” y ha hecho un anuncio especial: el incremento de nominaciones de cinco a seis en todas las categorías, un gesto que servirá “para reconocer el complicado momento que atraviesa la industria europea del cine”.

Destaca en el anuncio de nominaciones Another round, con presencia en cuatro categorías (dirección a Thomas Vinterberg, guion al propio realizador y Tobias Lindholm, y actor a Mads Mikkelsen, además de mejor película), junto con las otras cuatro obtenidas por Martin Eden. Entre las que se proyectan en el Festival de Sevilla figuran, además, tres de las nominadas a Mejor Actriz: Paula Beer por Ondina, Natasha Berezhnaya por DAU. Natasha y Nina Hoss por My little sister, además de Marta Nieto, que ya fue premiada ex-aequo en la pasada edición del certamen por Madre. Igualmente, entre los nominados en otras categorías se encuentran Petite fille, de Sébastien Lifshitz, como Mejor Documental; Charlatan, de Agnieszka Holland, a Mejor Dirección; y Berlin Alexanderplatz, a Mejor Guion. Asimismo, en esta 17 edición pueden verse los cinco cortometrajes nominados.

Títulos que pueden verse en el 17 Festival de Sevilla

En su 17 edición, que se celebra hasta este sábado 14 de noviembre, el Festival de Sevilla proyecta algunos de los títulos nominados y preseleccionados por la European Film Academy, que cuentan con este sello de calidad indiscutible. Títulos de la Sección Oficial, como las citadas DAU. Natasha, de Ilya Khrzhanovskiy y Jekaterina Oertel, y Ondina, de Christian Petzold, junto a Borrar el historial, de Benoît Delépine y Gustave Kervern; y Gagarine, de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh, cuya nominación en la categoría Discovery-Fipresci ya fue anunciada. También se hizo pública con anterioridad la nominación en la categoría de Animación de Calamity, de Rémi Chayé, presente en la nueva sección Historias Extraordinarias, donde también se proyecta la preseleccionada Enfant terrible, de Oskar Roehler. En Las Nuevas Olas No Ficción participa la citada Petite fille, de Sébastien Lifshitz. Además, en la Selección EFA podrán verse: Another round, de Thomas Vinterberg; Berlin Alexanderplatz, de Burhan Qurbani; Charlatan, de Agnieszka Holland; Echo, de Rúnar Rúnarsson; El profesor de persa, de Vadim Perelman; Mare, de Andrea Staka; My little sister, de Stéphanie Chuat y Véronique Reymond; Pequeños milagros en Peckham St. (El gato en la pared), de Mina Mileva y Vesela Kazakova; y Siervos (Servants), de Ivan Ostrochovský. Finalmente, en esta edición pueden verse los cortometrajes nominados, en un ciclo de tres sesiones bajo el título EFA Shorts On Tour.



Como consecuencia de la pandemia, la 33 edición de los Premios del Cine Europeo se llevará a cabo como una serie de eventos virtuales, producidos desde la sede de la European Film Academy en Berlín y sin público en la sala. Cada noche habrá una retransmisión en vivo bajo el título The EFAs at Eight (a las 20:00 horas), presentando a los nominados y ganadores de las distintas categorías. Los eventos comenzarán el martes 8 de diciembre con un debate sobre el futuro del cine europeo en el contexto de la Covid-19 y concluirán con un gran acto final el sábado 12 de diciembre. Podrán seguirse en la página web www.europeanfilmawards.eu, y los nominados y ganadores intervendrán a través de videoconferencias en directo.