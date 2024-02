200 ejemplares del cartel de la Semana Santa de Sevilla, obra de Salustiano García, se encuentran a la venta en la galería de arte Aurora Vigil – Escalera en Gijón. La colección se encuentra en la ciudad de Gijón, regentada por la misma Aurora Vigil. De momento se han vendido 15 muestras. Actualmente se vende a 2400 euros más IVA, a pesar de que de otras pinturas del artista se subastan a 6000 y 7000 euros.

Aurora Vigil – Escalera es una apasionada de la colección de Salustiano García, que ofrecerá una conferencia explicativa de su creación. «El arte es arte, estamos en el siglo XXI, es un Cristo precioso, un Cristo de Resurrección, como tantos que aparecen en los libros de historia del arte», declara Aurora frente a la polémica suscitada. Un fondo monocromático de color rojo presenta a Cristo Resucitado que encarna su hijo Horacio, y que porta las potencias del Stmo. Cristo de Amor.

El lienzo original del cartel se encuentra expuesto en la muestra «Salustiano García + Semana Santa» en la Fundación Cajasol de Sevilla, mientras que en Gijón se está vendiendo una obra gráfica. Las reproducciones cuentan con una firma del artista y con unas dimensiones de 112×82 centímetros. Aurora Vigil señala que próximamente se ofrecerá al consumidor la pintura en otros formatos.

Sobre el cartel de la Semana Santa

El Cartel de la Semana Santa recibe el nombre de «Entre la multiud, estás solo tú». «El cartel lo he pintado con sinceridad y limpieza de espíritu. He representado a Jesucristo sereno y calmado, triunfante sobre la muerte, y su rostro refleja el deber cumplido por haber vencido a la muerte y habernos redimido del pecado. No he querido pintar a un Cristo lacerado por la tortura y el dolor. Repito, usando mi libertad creativa y la que me ha dado el Consejo de Hermandades y Cofradías, he pintado a Jesús triunfador de la muerte. Ahí quiero dejarlo», declara Salustiano sobre su obra polémica.