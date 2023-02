El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha presentado este sábado en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur el cartel de la Semana Santa de 2023, obra de Daniel Franca. Una obra que al más puro estilo de este joven y prestigioso pintor recoge ese «Recuerdo» (título de la obra) de su infancia junto a su padre ante una levantá del palio de la Virgen de la Estrella. Por tanto, la Dolorosa de la calle San Jacinto protagoniza el cartel anunciador de la próxima Semana Santa en Sevilla.

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑



La Estrella en el "𝑹𝒆𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐" de @dfranca_ protagoniza el cartel de la #SSantaSevilla23.



🖌️ Óleo sobre lino, 262 x 192 cms.



"Delante de mí: la 'levantá' del palio rompiendo el silencio de las bóvedas de la Catedral”. pic.twitter.com/BRnvw2qPso — Consejo HH y CC Sevilla (@ElConsejoSev) February 25, 2023

«Hoy pago una deuda. Como Virgilio a Dante, mi padre me mostró las puertas de ese mundo inmaterial y etéreo. Delante de mí: la levantá del palio de la Estrella rompiendo el silencio de las bóvedas de la Catedral«, ha destacado Franca durante su presentación. «Un cartel como un faro. La herencia en vida de nuestros padres. Este no es un cartel para una pantalla. Me niego a pensar que La Semana Santa cabe ahí. Sevilla es la ciudad a la que pertenezco. Sería un traidor si no lo reconociese», ha apuntado el cartelista.

Acerca de la simbología que compone esta obra, Franca ha querido puntualizar que esta pintura se realiza «sobre un papel emborronado de ceras y rotuladores». «La tipografía bucle de estudio Ale Rojas. Itinerario de hermandades. Un rectángulo auto referencial. La Semana Santa en Sevilla llevada como un paso por la ciudad”. También el autor destaca los tonos «amarillos, cera y crespones negros para la Estrella. Somos estrellas fugaces».

Llama la atención de este óleo sobre lienzo las dimensiones, que alcanzan los 262 x 192 cms. «Este es el cartel: La Estrella valiente alumbrando con su luz para que nos ilumine y guíe y que quiero dedicarle a mi padre». El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023, de Daniel Franca, ha sido presentado ante un auditorio lleno. Además, se ha podido seguir en directo a través del canal de YouTube del Consejo de Hermandades.