El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha presentado este martes el proyecto de remodelación de la disposición de las sillas de la calle Sierpes, que se va a efectuar de cara a la próxima Semana Santa por estrictos motivos de seguridad y que cuenta con el aval del Ayuntamiento de Sevilla y el Cecop.

La decisión incluye la eliminación de 1.149 sillas en el citado tramo, lo que supone alrededor del 20% de las existentes, ya que en la actualidad hay unas 5.000 sillas abonadas en Sierpes.

Para reubicar a las personas que pierdan sus abonos, el Consejo dispone en la actualidad de 950 sillas repartidas por la carrera oficial, incluyendo la Avenida, la Plaza Virgen de los Reyes y también algunas en la Campana e incluso en la calle Sierpes, a las que se añadirán las que queden libres durante el proceso de renovación de este año.

En la reunión informativa, el presidente del Consejo, Francisco Vélez, lamentó tener que tomar esta difícil decisión y afirmó que es consciente del perjuicio que sufren las personas que pierdan su abono, pero que se ha adoptado por estrictos motivos de seguridad ya inaplazables y que se va a intentar que tenga el menor efecto posible.

El criterio adoptado para la supresión de las 1.149 sillas se ha basado en la eliminación de la última fila en los lugares estrictamente necesarios (no en toda la calle) para ampliar el espacio de seguridad, aunque en algunos pequeños tramos serán dos filas. Se trata de establecer una distancia de 3 metros entre ambos lados de la calle, que es el mínimo considerado aceptable a esos efectos.

Hay que tener en cuenta que el criterio de antigüedad que se ha valorado es el de las sillas, ya que no existe constancia histórica del orden de antigüedad de los abonados debido a que, hasta que el Consejo se hizo cargo de la gestión de la carrera oficial no estaba informatizado y no hay información de la base de datos en los años que era explotada directamente por los silleros. Los abonados afectados recibirán una comunicación durante el mes de diciembre. Posteriormente, en el mes de febrero, tendrá lugar un sorteo ante notario que será restringido para estos abonados, en el que tendrán preferencia para la adjudicación de las sillas libres en la reubicación de cara a la próxima Semana Santa.