Ante las dificultades planteadas por algunas hermandades a la hora de asumir los horarios e itinerarios que representaría el punto de inicio del Santo Entierro Grande en la Alameda, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha decidido retirar dicha propuesta y comenzar el cortejo oficial, como en años anteriores, en la Plaza de la Campana.



El jueves por la tarde se convocaron a los hermanos mayores de las cofradías invitadas a una reunión en la sede del Consejo. En dicha reunión, algunos hermanos mayores expusieron las dificultades que tendrían para llegar hasta la Alameda, en los itinerarios, y también en los horarios, que les obligarían a anticipar la salida. Una vez escuchados sus razonamientos, el presidente del Consejo, Francisco Vélez, intervino y afirmó que se retiraba la propuesta para confluir en la Alameda. Por ello, el recorrido del Santo Entierro Grande no se prolongará y empezará en la Campana.

Tras la reunión, el presidente del Consejo, Francisco Vélez, afirmó que la propuesta para ampliar los recorridos y establecer el punto de encuentro en la Alameda de Hércules se había planteado con la intención de que el cortejo pudiera ser visto por más personas, al disponer de unos 15.000 metros cuadrados más. «Pero que en todo momento se dijo que era una propuesta, no una decisión definitiva, y no queremos causar problemas a las hermandades invitadas», añadió. Ante las dificultades que expusieron algunas hermandades invitadas, y como el CECOP no estimaba convenientes las otras tres propuestas estudiadas (plazas de la Concordia, Museo y Magdalena), por motivos de seguridad, el Consejo ha decidido suspender la propuesta y no establecer un punto de encuentro para los pasos antes de la carrera oficial.