El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha presentado el resultado de la restauración del manto procesional de la Virgen de los Dolores de la hermandad del Cerro del Águila, que volverá a lucir todo su esplendor el próximo Martes Santo tras una minuciosa intervención de cuatro meses en el taller de tejidos del Instituto.

Del Pozo, que ha estado acompañada en el acto por el Hermano Mayor de la Hermandad del Cerro, Manuel Zamora, la viceconsejera de Cultura, Macarena O´Neill, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, el director del IAPH, Juan José Primo Jurado y el autor de la obra, Francisco Carrera ‘Paquili’, ha señalado “la profesionalidad de los técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio en la restauración de esta joya textil del patrimonio andaluz, que volverá a lucir como el día de su estreno, en 2002”.

El principal problema del estado de conservación del manto radicaba, tal y como apuntan los técnicos del Instituto, en el oscurecimiento de los hilos metálicos en zonas puntuales, debida a depósitos de suciedad en la superficie de naturaleza orgánica con trazas de cloruros y sulfuros, probablemente por el uso y la manipulación directa.

Para su restauración se ha llevado a cabo una limpieza del bordado mediante la combinación de métodos por retención, con materiales que absorben la suciedad sin dejar restos en superficie, y métodos por ablación láser, mediante irradiación con pulsos de luz de cierta intensidad en aquellas zonas afectadas por ese tipo de suciedad.

La utilización del láser en los tejidos históricos permite la eliminación de material superficial mediante la irradiación con pulsos de luz de amplificación por radiación de emisión simulada (Láser-Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) según diferentes intensidades, sin necesidad de manipular la obra. Se trata de un tratamiento no invasivo y selectivo que elimina el tipo de suciedad identificada en la superficie de los hilos metálicos analizados.

Esta técnica, considerada como uno de los métodos más respetuosos y de precisión con la obra de arte para eliminar suciedad superficial, permite hacer una limpieza muy selectiva y eficiente, discriminando entre la suciedad y el sustrato a preservar. Además, controlando la longitud de onda se puede eliminar la suciedad superficial con gran precisión, al absorber selectivamente esta energía y sublimar la capa de suciedad, dejando sin afectar el sustrato metálico (dorado/plata).

Con esta intervención el IAPH afianza la puesta a punto de la limpieza con láser ya iniciada en proyectos anteriores, de forma que se pueda establecer en un futuro ciertos parámetros para tratamientos de limpieza en obras de similares características y problemáticas conservativas.

El manto de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Cerro fue diseñado por Francisco Carrera ‘Paquili’, bordado en su taller entre 2001 y 2002 y estrenado el Martes Santo de ese mismo año. La blonda, que presentaba algunas deformaciones y roturas puntuales, ha sido sustituida en este proceso por una diseñada por propio autor y confeccionada por Alfonso Aguilar.