El Gran Poder comienza a preparar su misión hasta Tres Barrios. Tres parroquias en tres semanas: La Blanca Paloma, Las Candelarias y Santa Teresa, acogerán la imagen durante una semana cada una. El formato será el mismo que estaba previsto antes de la pandemia. La misa de acción de gracias será celebrada en la Catedral y desde allí partirá en procesión hasta San Lorenzo.

Según ha informado Ignacio Soro, próximo hermano mayor, en una entrevista en otro medio, los actos comenzarán el 16 de octubre y concluirán el seis de noviembre. Siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, el Señor irá en andas hasta la basílica de La Blanca Paloma, en los Pajaritos, el 16 de octubre. Allí permanecerá hasta el sábado 23, momento en el que volverá a ir en andas hasta Las Candelarias. Ya el día 30 será trasladado a la parroquia de Santa Teresa.

El día cinco de noviembre terminará la estancia del Gran Poder en Tres Barrios y regresará a la Catedral en andas. Al día siguiente, se celebrara una eucaristía conmemorativa en la que podrán participar los feligreses de las parroquias de Tres Barrios. Tras ello, se regresará a San Lorenzo en procesión.

Fechas reservadas para evitar aglomeraciones

Las fechas de los traslados ya han sido reservadas con el Ayuntamiento y la Catedral, de forma que no se celebre ningún otro evento ese día en la ciudad. No obstante, Soro ha señalado que todos los eventos se llevarán a cabo si no existen restricciones de ningún tipo.

