Con el inicio del curso escolar 2021/2022 en Andalucía este viernes, uno de los factores a tener en cuenta es el porcentaje de vacunación de profesores de centros públicos andaluces. Según anuncia la Junta de Andalucía, se incorporarán 7000 profesionales más al sistema, con protocolos covid actualizados, grupos escolares de convivencia, entradas y salidas escalonadas y uso obligatorio de mascarillas a partir de los seis años, según ha informado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en la reunión del Consejo de Gobierno, y tras los acuerdos adoptados en la reciente Conferencia Sectorial de Educación.

Con la vacunación avanzando de forma firme en Andalucía y el conjunto de la nación, se hace importante conocer el porcentaje de vacunación entre los docentes públicos de Andalucía. Según informaba el propio Javier Imbroda en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el 94,2% de docentes en Andalucía ha recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19. Esa porcentaje asciende al 96,4% cuando hablamos de docentes que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Por lo tanto, tan solo un 3,6% de los docentes andaluces ha comenzado el curso sin recibir ninguna de las dos dosis de la vacuna.

Esta cifra no se acerca al 100%, a pesar de que los profesores entraban dentro de los grupos prioritarios de vacunación, aunque el consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, daba los motivos por los que, según la Junta de Andalucía, esta cifra no es superior. «Algunos docentes ha pasado el virus y todavía no pueden vacunarse y otros son jóvenes y lo harán próximamente».

Refuerzo de docentes en Andalucía

El refuerzo de profesores andaluces, en este caso, se hará a un 70% de los docentes del curso pasado, cuando hubo 7000. Este año serán 4600 los que hagan frente a estas medidas en las aulas un curso más.

De entre los más de 4000 profesores, el 75% realizarán labores que prevengan la pandemia. Asimismo, los centro concertados andaluces también recibirán un refuerzo de 700 docentes.

