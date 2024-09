El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que ha salido del Palacio de la Moncloa «con las manos vacías» y sin «ningún compromiso» para la comunidad autónoma por parte del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, al que ha demandado, durante la reunión que han mantenido, que retire «lo antes posible» el «cupo catalán» porque supone la ruptura de la solidaridad y de la igualdad.

Así se ha pronunciado Moreno en la comparecencia que ha realizado antes los medios de comunicación desde la Moncloa, al término de la reunión que ha mantenido con Pedro Sánchez, dentro de la ronda iniciada por el jefe del Ejecutivo español con los presidentes autonómicos.

«Salgo de la reunión sin que haya ningún compromiso concreto para Andalucía. No puedo trasladar a la opinión pública ningún tipo de concreción ni compromiso porque no lo ha habido por parte del presidente», ha indicado Moreno, quien ha hecho entrega a Pedro Sánchez de un documento con cien reivindicaciones para Andalucía. Ha manifestado que Sánchez le ha trasladado que estudiará algunas de las cuestiones y que habrá respuesta.

«Con las manos vacías»

«Me voy con las manos vacías, sin resultados concretos, más allá de una conversación», según ha señalado Moreno, quien ha reconocido que más que una reunión con Pedro Sánchez, hubiera deseado un debate entre todas las comunidades en el seno de la Conferencia de Presidentes, cuya convocatoria ha reclamado al jefe del Ejecutivo.

Una de las principales peticiones que Moreno ha hecho a Sánchez es que retire «lo antes posible» la financiación singular para Cataluña, el «cupo catalán», que «rompe» la solidaridad y la igualdad. Ha indicado que se trata de una «mala decisión» tanto para Cataluña como para el conjunto de España y, en especial, para Andalucía, que sería la gran «derrotada» y «gran pagana de este cupo cedido a los separatitas».

El cupo catalán

«Creo que no es una buena iniciativa, que es un error (el cupo catalán) y por eso, mi primera obligación es solicitar y pedir al presidente de manera personal que reconsidere esa decisión y que retire esta iniciativa lo antes posible», ha sentenciado Juanma Moreno.

«El mejor de los futuros para Cataluña no se construye solo atendiendo a una parte de Cataluña, a la parte que representa el independentismo, el separatismo, sino que lo mejor para Cataluña se construye con todos los catalanes y no desmontando tampoco la solidaridad, cohesión y el bienestar que se ha construido entre todos», ha expresado Moreno, para quien «no se puede propiciar algo bueno para una comunidad cuando se le genera un perjuicio a otras tierras de España».

Si finalmente no se retira el cupo catalán, según Moreno, Andalucía hará valer su peso demográfico, político y económico y utilizará «todos los instrumentos» a su alcance para que no se lleve a cabo un cupo catalán «que suspendería y rompería de facto la igualdad entre los españoles y nos condenaría a que hubiera españoles de primera y españoles de segunda».

Nuevo modelo de financiación

Sobre un nuevo modelo de financiación, Moreno ha expuesto que tiene que estar basado en la solidaridad y la igualdad y que el presidente del Gobierno le ha trasladado «que va a buscar una fórmula donde las comunidades autónomas no pierdan y donde, en definitiva, Andalucía tenga los recursos suficientes».

«Pero no me ha explicado en ningún momento qué tipo de fórmula es la que supuestamente puede solucionar el problema. Yo no la veo», ha añadido Juanma Moreno, para quien si la comunidad catalana sale del régimen común, son 32.000 millones de euros menos dentro de la solidaridad interterritorial y eso hace evidentemente «inviable que ese principio de solidaridad se pueda aplicar con plenitud con el resto de territorios que tienen menos rentas per cápita que Cataluña o el País Vasco».

«Me ha dicho que buscará una solución, pero a mí no me ha dado ninguna pista, ni me ha dado ninguna solución ni ninguna propuesta», ha añadido.

Conferencia de Presidentes

Asimismo, ha sido insistido en reclamar a Sánchez que convoque cuanto antes la Conferencia de Presidentes, porque ya han transcurrido 785 días desde la última vez que se celebró, y le ha planteado que no se ciña a debatir sólo sobre el problema de la vivienda, sino que se incluya también un punto sobre la financiación, una de las principales preocupaciones que tienen los presidentes autonómicos porque sus gobiernos tienen que ofrecer unos servicios públicos esenciales de calidad.

«No se puede decidir de manera unilateral el orden del día, sino que se tiene que organizar ese orden del día con la colaboración, cooperación y participación de las comunidades autónomas», ha señalado Juanma Moreno, quien ha confiado en que la Conferencia de Presidentes sea convocada «de manera inminente», como, según ha dicho, le ha trasladado Sánchez.

Cooperación y transparencia en migración

El asunto de la migración también ha sido tratado en la reunión. Moreno ha pedido al presidente del Gobierno que tiene que haber «máxima coordinación y máxima transparencia», porque no se pueden producir traslados de migrantes a una comunidad sin que su gobierno autonómico lo sepa.

«Coordinación, transparencia e información», ha señalado Moreno, para quien también es fundamental la «cooperación económica» del Ejecutivo nacional con las comunidades.

Juanma Moreno también ha puesto sobre la mesa «agravios» que sufre Andalucía por parte del Gobierno central en materia de recursos para el sistema de Dependencia o en fondos para los parados, en ambos casos por debajo de lo reciben otras comunidades.

Ejecución de obras

Asimismo, ha solicitado al presidente que el Gobierno central ejecute las obras hidráulicas de interés del Estado que están pendientes en la comunidad, y el impulso definitivo a infraestructuras del transporte que son fundamentales, como los AVE o la conexión del eje del mediterráneo.

«Yo he dejado al presidente mi documento, y estoy convencido que ahora mismo se lo estará leyendo, y entonces, pues probablemente, a lo largo de mañana o pasado, recibiré una llamada, seguro, de su equipo informándome de una respuesta puntual a cada uno de los puntos que he propuesto», ha indicado Juanma Moreno en tono irónico.