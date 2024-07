La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas físicas y dos jurídicas por el presunto uso y comercialización de productos fitosanitarios prohibidos en España en el marco de una actuación en la que se han localizado varias explotaciones agrícolas en los alrededores del Parque Nacional de Doñana, en Huelva, que usaban dichos productos.

Según ha detallado este jueves el instituto armado en una nota, los agentes del destacamento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Doñana identificaron a un vehículo en espacio protegido del Parque Doñana norte y oeste que transportaba 24 garrafas de un fitosanitario plaguicida «tóxico y peligroso para el medio ambiente» prohibido en España y etiquetado en portugués.

Por parte del Seprona de Huelva se inició una investigación que, en unión con inspectores de Sanidad Vegetal de Sevilla, inspeccionaron naves de la zona agrícola de donde procedía el vehículo y hallaron doce toneladas de productos fitosanitarios no autorizados, estimando aproximadamente un beneficio ilícito de 7.000.000 euros.

Se tomaron muestras en dicha plantación siendo remitidas a un laboratorio oficial, confirmándose la presencia de sustancias fitosanitarias prohibidas, entre ellas el ‘clorpirifos’, un insecticida prohibido en la Unión Europea desde el año 2020.

Origen portugués

Al ser de origen portugués, los agentes solicitaron la colaboración de la Guardia Nacional Republicana (GNR), contando con la coordinación de Europol, «para conocer la trazabilidad real de este producto y detener el tráfico ilegal de estas sustancias peligrosas», según ha detallado la Guardia Civil.

Además, al no encontrarse etiquetados en castellano, los productos suponían «un riesgo para la salud de los agricultores, al no reflejarse claramente los métodos de uso y de protección obligatorios y un riesgo para el consumidor por tratarse de productos con fitosanitarios no autorizados», según ha advertido la Benemérita.

También se han analizado los riesgos para el medio ambiente y los ecosistemas debido a la aplicación de este tipo de fitosanitarios ilegales, «teniendo en cuenta la especial protección del Parque Nacional de Doñana».

Unas primeras diligencias instruidas se han entregado a las autoridades judiciales. Continúa la investigación para confirmar la implicación de más autores en los hechos descritos.

Las personas investigadas lo son por presuntos delitos contra la salud pública, falsedad documental y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Esta operación contra el uso de fitosanitarios está englobada dentro del Empact –Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas– de la Comisión Europea, acción operativa liderada con el Seprona en colaboración con Europol, según ha concretado la Guardia Civil encargada de la operación de Doñana.