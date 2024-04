Los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Educación en Andalucía (CSIF, ANPE, Ustea, CCOO y UGT) se concentrarán hoy miércoles, a las 12:00 horas, a las puertas de la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Estos sindicatos exigen que se «retome el diálogo y la negociación» para incrementar la plantilla docente de los diferentes centros educativos de la comunidad autónoma, una «necesidad» que consideran «urgentísima» para «avanzar en medidas que refuercen el sistema educativo público andaluz y dignifiquen la labor del profesorado».

Desde la Consejería han recordado que en los últimos cinco años se han firmado diez acuerdos con los representantes sindicales de la educación pública de Andalucía que han permitido mejorar las condiciones laborales de los docentes, entre ellos, el acuerdo de equiparación salarial con la media nacional y que Andalucía disponga de la plantilla docente pública más amplia de la historia (108.000) tras incorporar cerca de 7000 maestros y profesores desde 2019 a pesar de contar con 90.000 alumnos menos por el descenso de la natalidad.

La de este miércoles es la segunda de las movilizaciones que protagonizan los cincos sindicatos antes reseñados. La primera tuvo lugar el pasado 17 de abril en todas las capitales de provincia, excepto en Sevilla y en ella los sindicatos criticaron «la ruptura de las negociaciones por parte de la Administración después de meses de pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas». «Con estas movilizaciones, exigimos la reanudación de las conversaciones y el cambio de actitud de la Consejería», apuntaron.

Con estas protestas, los sindicatos reclaman a la Junta que «rectifique y retome el diálogo con la representación del profesorado, para avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo, en el que sus profesionales vean reconocido su trabajo con una mejora de condiciones laborales». Andalucía tiene transferidas muchas competencias, también las de educación, y el Estatuto de Autonomía recoge el derecho y el deber de las instituciones andaluzas de ejercer sus competencias para ponerlas al servicio de la ciudadanía».

«Falta de voluntad política»

«Por lo tanto, no existen excusas para la ruptura de las negociaciones y la decisión de la Administración solo responde a la falta de voluntad política del gobierno de la Junta para afrontar una mejora del sistema público que no puede esperar», argumentan. En concreto, exigen al Gobierno andaluz «que asuma su responsabilidad sin escudarse en un contexto estatal, que no es ni puede ser un obstáculo para la defensa de la educación pública», al tiempo que reivindican «una mejora de las condiciones laborales, pero también y sobre todo, exigimos una serie de medidas que garanticen una Educación Pública de máxima calidad como la que Andalucía merece».

Medidas incluidas en el manifiesto

Entre las medidas incluidas en el manifiesto, los sindicatos apuntan a una bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas; «terminar» con la política de supresión de aulas, que «está suponiendo un enorme perjuicio a los centros educativos y a la labor que desarrollan»; una «mejora de la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable»; «reducción» del horario lectivo docente para «poder realizar la labor de planificación y coordinación, sin que esto suponga el sacrificio de nuestra vida personal»; y la «reducción de la carga burocrática».