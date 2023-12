El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha publicado en su cuenta de Linkedin un texto en el que se alegra de que en pleno diciembre haga una temperatura de 26 grados en Málaga. «!11 de diciembre! Soleado y 26º centígrados. ¿Cuántos destinos europeos conoces con temperaturas primaverales, conectividad internacional, oferta integral de equipamiento turístico, cultural, deportivo, gastronómico y de ocio, entre otras, de primer nivel durante todo el año? Sí, pues eso. El verano está sobrevalorado!!!». El mensaje lo ha publicado añadiendo una fotografía del mapa de España en la que se tacha con un círculo rojo la temperatura que hace en la Costa del Sol. El hilo hasta el momento lleva 117 recomendaciones y 17 comentarios.

Una oportunidad más que un problema

Algunos usuarios han reaccionado de forma positiva, pero otros le han recordado que estas temperaturas no son normales a pocos días de terminar el año. Un usuario le ha respondido lo siguiente: «Lo veo un problema más que algo a celebrar», a lo que el político ha respondido que «hay quien ve oportunidades donde algunos ven problemas», una afirmación con la que ha estado de acuerdo, sin embargo ha añadido el siguiente pero: «Que estemos en diciembre y haya un calor de mil demonios es un problema y grande».

En estos días algunos usuarios se han sumado a la conversación. Otro de ellos ha criticado la alegría del Consejero de la siguiente forma: «Es una gran oportunidad para el negocio turístico, entre otros, pero si no llueve de modo sostenible en los próximos meses y no hay medidas correctoras inmediatas, las restricciones de agua no tardarán en llegar, ¿y entonces?»

Este usuario en concreto es de la provincia de Málaga y le ha asegurado al Consejero de Turismo que «como malagueño, orgulloso de mi ciudad y su desarrollo, preferiría tener que usar de cuando en cuando paraguas y gabardina y encontrar algún local con solera, ajeno a franquicias y pubs sajones, donde mirar como los turistas vienen a ver como viven otros turistas. Porque malagueños, en el centro, hay pocos».

La réplica de un trabajador de la AEM

Cabe destacar la intervención de un trabajador de la Agencia Estatal de Meteorología, quien le ha recordado lo siguiente: «Vais a la COP de defensores del cambio climático y luego celebráis 30ºC en Málaga en pleno mes de diciembre. Supongo que de los efectos de la sequía no os quejaréis con la emergencia que hay ahora mismo. Ya en septiembre criticasteis a la AEMET por hacer su trabajo y usar la misma ciencia de la que presumís en vuestro visor de cambio climático. Encima, en junio medio gobierno andaluz fue a una conferencia donde se dio voz a las pseudociencias y al negacionismo climático».

Aunque es cierto que la provincia de Málaga goza de unas temperaturas suaves en estas fechas, que sean tan altas, y que además no llueva, no es algo que todos celebran. Finalmente, el consejero de Turismo ha tenido que recular con el siguiente comentario: «Desde nuestra máxima preocupación y alta sensibilidad por el déficit hídrico en Andalucía mantenemos una acción de promoción turística que ayude también a impulsar la principal actividad económica de la región y del conjunto de España. Estamos trabajando en redefinir modelos de negocio turístico más sostenibles y en los dos últimos años, por ejemplo, hemos invertido 225 millones de euros en esta línea de acción con más de 330 municipios de la región. Aún hay mucho por hacer pero estamos en el camino.»