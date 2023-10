Granada acoge el los días 5 y 6 de octubre la Cumbre Europea o reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno de la UE, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE. El Consejo Europeo (EUCO) es la institución que define las orientaciones políticas de la UE. Reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete, así como a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, para fijar las prioridades de actuación de la Unión.

No es una de las instituciones legislativas de la UE, por lo que no negocia ni adopta legislación. En sus reuniones, en ocasiones denominadas como “cumbres europeas”, se establece la agenda política y se adoptan Conclusiones, en las que no sólo se definen los temas de interés, sino también las medidas que deben tomarse para abordarlos.

El Consejo Europeo también desempeña un importante rol en cuanto al nombramiento de cargos de responsabilidad de la UE. Entre sus funciones se encuentra la de elegir al propio presidente del Consejo Europeo, que ocupará el mandato por dos años y medio y podrá renovar el cargo una vez. También debe proponer un candidato a presidente de la Comisión Europea, nombrar al alto representante de la UE, al colegio de comisarios en su conjunto y a los seis miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, entre ellos, el presidente y el vicepresidente.

De Bruselas a Granada: reuniones formales, informales y extraordinarias

Las reuniones formales del Consejo Europeo tienen lugar en Bruselas, en concreto, en el edificio Europa. No obstante, los líderes también pueden reunirse de manera informal para intercambiar impresiones sobre asuntos apremiantes, sin adoptar decisiones formales. Estas reuniones informales pueden celebrarse en Bruselas, pero también en otros sitios, como en España, que ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Esta es la razón por la cual Granada, en el marco de la Presidencia española del Consejo, es la sede de la reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno que se celebra este 6 de octubre.

Además de las cuatro reuniones habituales al año, el presidente del Consejo Europeo también puede convocar reuniones extraordinarias en Bruselas si se producen circunstancias excepcionales que requieren la adopción de decisiones urgentes.

Pero los trabajos del Consejo Europeo van más allá de estos encuentros: su labor continúa entre una reunión de líderes y la siguiente. El presidente está en contacto periódicamente con los demás miembros para abordar el cumplimiento de las decisiones que se han adoptado y avanzar en las reuniones futuras, y también mantiene reuniones con dirigentes de terceros países para preparar los debates del Consejo Europeo y las cumbres internacionales.

¿Cómo, quiénes y con qué frecuencia se reúnen?

Los dirigentes de la UE se reúnen al menos cuatro veces al año, normalmente en marzo, junio, octubre y diciembre. Estos encuentros suelen durar dos días, generalmente jueves y viernes, y están presididos por el presidente del Consejo Europeo, cargo que ostenta Charles Michel desde diciembre de 2019.

Antes del inicio de cada reunión, e invitado por el Consejo Europeo, el presidente del Parlamento Europeo expone a los líderes las prioridades y puntos de vista de la institución que representa. Además, y pese a no ser miembro del Consejo Europeo, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad también participa en los trabajos de la institución. A las reuniones sobre asuntos económicos y financieros puede igualmente asistir el presidente del Banco Central Europeo.

Otros posibles invitados a estas reuniones son los secretarios generales de la OTAN y de las Naciones Unidas.

¿Qué se decide en las reuniones del Consejo Europeo?

En cada una de las reuniones del Consejo Europeo se adoptan las Conclusiones, que se utilizan para definir asuntos específicos de interés para la UE, así como para esbozar las actuaciones que deben llevarse a cabo y los objetivos que deben alcanzarse. También pueden establecer plazos para alcanzar acuerdos o para la presentación de propuestas legislativas. De esta forma, el Consejo Europeo puede influir en la agenda política de la UE y orientar sus prioridades.

Las Conclusiones, que se adoptan por consenso entre todos los Estados miembros, se preparan en las semanas previas al encuentro: el presidente se encarga de elaborar un primer proyecto, que se debate entre los representantes permanentes de los Estados miembros en Bruselas (Coreper II) y los ministros de Asuntos Europeos reunidos en el Consejo de Asuntos Generales.

Esto permite agilizar las reuniones y que los líderes se centren en resolver durante las reuniones las cuestiones que quedan pendientes.