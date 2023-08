La madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, continúa con la huelga de hambre en la parroquia del barrio de Capuchinos (Motril) y encara su segundo día de protestas a favor de su hijo. En declaraciones a El Programa del Verano de Telecinco durante la mañana de este martes, la motrileña comenta que «Estoy bien, creo mucho en Dios y pido la verdad. Estaré hasta que mi cuerpo aguante. No pararé hasta que Jenni diga la verdad».

Además, Béjar, que está sobrellevando la huelga de hambre con agua y bebida isotónica, ha declarado que «No me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo». Por el momento, Rubiales no se ha vuelto a pronunciar desde su polémico discurso en el que reiteró que no dimitiría. Pero durante los últimos días, el ahora suspendido presidente de la RFEF se ha ido quedando sin apoyos.

El sábado pasado, la FIFA emitió un comunicado en el que suspendía a Rubiales de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 90 días. Además, según ha adelantado el diario británico Daily Mail, la FIFA estudia endurecer esa suspensión para los próximos 15 años.