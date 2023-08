El pasado domingo 27 de agosto se halló el cadáver de una mujer en Jerez de la Frontera (Cádiz), que ha sido finalmente identificado. El cuerpo se encontraba en un pozo de riego en una zona de campo de la localidad, el Cortijo de la Ducha, a gran profundidad y cubierto por escombros.

La víctima se llamaba Buran Forouzan, una mujer iraní de 62 años que desapareció hace dos meses en el municipio gaditano. La víctima fue vista por última vez el 6 de julio cuando salió del albergue municipal donde residía. Desde un primer momento se sospechó que podía haber desaparecido de forma forzosa a causa de un tercero. Por ello, se temía por la seguridad de Buran Forouzan.

Una persona ya ha sido detenida por su relación con el caso, aunque aún no se conocen las motivaciones del suceso. Aunque no se descarta ninguna posibilidad, varias fuentes indican que no parece tratarse de un caso de violencia de género. El cadáver ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Cádiz para intentar esclarecer la causa de la muerte y conocer más sobre el caso.