El examen de Matemáticas II de Selectividad en Andalucía no está exento de polémica ningún año y en la prueba celebrada este miércoles no ha sido menos. Tanto es así, que más de 4000 alumnos han firmado ya una petición para que se impugne la prueba y se pueda repetir «para que un examen no nos arruine todo el esfuerzo dedicado durante nuestra preparación para selectividad», expresan los jóvenes. «Mediante las firmas de todos los andaluces que no estamos de acuerdo con el examen de matemáticas II de selectividad de junio de 2022/2023 podemos lograr la impugnación del mismo y luchar así por nuestro futuro», explican en la petición.

Según el testimonio de alumnos y profesores en las redes, los estudiantes se han «derrumbado» al salir de la prueba y los «llantos» han sido la escena repetida durante la mañana de este miércoles. En declaraciones a otros medios, ciertos alumnos han asegurado que muchos de sus compañeros han salido antes del examen ante la incapacidad de llevarlo a cabo y la frustración que ello les ha generado. Algunos, incluso, han llegado a comparar la prueba de selectividad con una «de acceso para la NASA».

El examen de matemáticas II de Andalucía era una prueba de acceso para la NASA pic.twitter.com/MzxLzvkjXg — Albert (@Albeerto_49) June 14, 2023

Y es que no solo los jóvenes han sido los únicos que han puesto el grito en el cielo con la prueba. Profesores de instituto, e incluso docentes universitarios, han calificado el examen de «diferente» a lo que los alumnos se habían estado preparando durante el curso.

Lo vivido hoy con el alumnado que se ha presentado a matemáticas II es criminal.

El examen no era complicado pero si diferente a todos los modelos de años anteriores e incluso al que aparece en las orientaciones del curso.

Más empatía con este alumnado. — Margarita Rodríguez Corona (@Margari13552103) June 14, 2023

Los memes del examen de matemáticas II

Sin embargo, a pesar de la decepción de miles de jóvenes, como siempre ha habido un espacio en las redes para el humor y los memes más ingeniosos que describían cómo se habían sentido los estudiantes durante la prueba.

el 13 que necesitaba en la evau desvaneciendose después del examen de matemáticas II pic.twitter.com/CmAe6XzqFK — lidd🧛🏻‍♀️ (@tartadekeso) June 14, 2023

de que me sirve tener para elegir si no se hacer ninguno, matematicas ii mi mayor trauma pic.twitter.com/65czexPWPq — 𝘓~ (@_Lolabc_) June 14, 2023

lo siento por hacer esto, pero no supero el examen de matemáticas ii de hoy pic.twitter.com/v1bOSVjjIq — patri (@patriirs_) June 14, 2023

ni el poder de Juan y Medio, patrón de Andalucía, ha podido protegernos de matemáticas II pic.twitter.com/MDRP4NN6RH — lola (@_lolitaflore) June 14, 2023

Otros usuarios de Twitter, en contraposición a la tónica general de opiniones que ha desatado el examen, califican incluso de «esperpento» que los alumnos hayan encontrado dificultad en la prueba. «Desde la época covid puedes presentarte al examen sin saber integrar», se quejaba un usuario, que aseguraba sentir «vergüenza ajena» de lo ocurrido y calificaba el futuro como «desolador».

Qué esperpento y que bochorno la generación del 2005 llorando por este examen de Matemáticas II. Desde la época covid puedes presentarte al examen sin saber integrar y la peña quejándose. Qué vergüenza ajena, que futuro mas desolador. pic.twitter.com/1WnXW8QPJs — Dani 🎱 (@SPC_44) June 14, 2023

Por otro lado, horas después de terminar el examen, algunos usuarios han compartido en Twitter la polémica prueba resuelta, de forma que muchos alumnos han podido comprobar si los ejercicios habían sido o no realizados con éxito.