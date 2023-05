El Tribunal Constitucional ha aplazado para después de las elecciones municipales del 28M su decisión para la admisión del recurso del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.

La defensa de Griñán presentó un recurso de amparo durante el mes de abril de 2023, después de que fuese condenado a 6 años de prisión por prevaricación y malversación. El expresidente intentó acudir al Tribunal Supremo, y ante las negativas del órgano judicial, acudió al Constitucional.

Fuentes judiciales han explicado que se ha preferido ser prudente y no tratar este tema a pocos días de las elecciones municipales, ya que podría tener una gran relevancia en el panorama político. Sin embargo, se ha apuntado que la fecha solo estaba recogida en una orden del día provisional y, por tanto, no era una información segura al no haberse confirmado oficialmente.

La Sala Segunda del Constitucional tenía planificado para el próximo lunes 22 de mayo dicha decisión. Los recursos presentados tratan acerca de la suspensión de ingreso en prisión.

Abordaje de otros recursos

Esta decisión del Tribunal Constitucional no solo afecta a los recursos presentados por Griñán, sino que además también influye a los del también expresidente de la Junta, Manuel Chaves, y los exconsejeros Magdalena Álvarez y Antonio Fernández. Chaves y Álvarez no recibieron condenas de cárcel, sino de inhabilitación, mientras que Fernández ya ingresó en prisión con una pena de 7 años.

Además, la defensa del expresidente, Griñán se dirigió hace unas semanas al Tribunal para urgir una respuesta ante las solicitudes de los recursos. Con la rectificación del Tribunal Constitucional, la admisión de todos los implicadas se pospondrá pasadas las próximas elecciones municipales.