Este año, las elecciones municipales (28 de mayo) coinciden con la celebración de El Rocío, y para librarse de estar presente en las mesas electorales, un grupo de rocieros ha creado un partido político. Según ha informado El Español, el nombre de la formación es Unidos por Mazagón y se presentan a la candidatura de Palos de la Frontera.

El 28 de mayo, Domingo de Pentecostés, es el día que habrá que acercarse a la mesa electoral que corresponda a votar, pero si uno forma parte de un partido político, está eximido de estar presente en la mesa si es convocado en la lista, elemento que estos rocieros han aprovechado para poder disfrutar de la fiesta sin que sean multados.

Según relata El Español, la formación no tiene pensado hacer ningún acto de campaña, dado que su única intención es acudir a El Rocío sin ningún tipo de problemas. Ni que decir tiene que, cuando comience el recuento de votos una vez cerradas las urnas, los integrantes de Unidos por Mazagón no estarán muy atentos a los resultados. Es más, según ha podido conocer el medio, el cabeza de lista solo tiene una vivienda en Mazagón para veranear, por lo que no está censado ni en Palos ni en Moguer.