El ministerio del Interior ha confirmado este jueves que el responsable del ataque en Algeciras se trata de un joven marroquí de 25 años con un expediente de expulsión por situación irregular desde junio de 2022, pero no tenía antecedentes penales de ningún tipo ni se encontraba bajo vigilancia policial.

El joven residía en la ciudad gaditana en un piso con otros ciudadanos marroquíes. La vivienda ha sido registrada por las autoridades y de momento se descarta que otras personas estén implicadas en el suceso. Sus compañeros de piso lo han descrito como un chico normal, pero comentan que en los dos últimos meses cambió drásticamente. «Decía cosas que no tenían sentido. Hablaba de Dios. Todos somos musulmanes, pero hay cosas que no entendíamos. Hablaba del diablo y cosas así. No sé. Da Miedo», dijo uno en declaraciones a ABC.

Según los testimonios, Yazin K no trabajaba y no quería revelar de qué vivía. Su día lo dedicaba a beber y fumar, pero estos dos últimos meses dejó de hacerlo e incluso comentó en la vivienda que el tabaco estaba prohibido. Se radicalizó, según los testimonios, hasta advertir que determinadas formas de pelarse estaban prohibidas.

Sus compañeros y vecinos descartan que formara parte de una célula terrorista porque no conoció ni contactó con nadie durante los dos últimos meses. Destacan su paranoia, que el mismo pudo infundirse. «No es un yihadista, sino un loco que le ha dado por el Corán, por la gente que se pela diferente, por la que fuma, porque se ríen, porque lo miran» recoge ABC.

Minuto de silencio en Algeciras

Este medio día se ha guardado un minuto de silencio en la Plaza Alta de Algeciras por el sacristán fallecido en el ataque y por el otro párroco herido. Más de un centenar de personas se han congregado en a citada plaza, la misma en la que se produjo el ataque este miércoles. El minuto de silencio ha finalizado con la campanas de la parroquia de La Palma y la cercana capilla de Europa y con dos tandas de aplausos.