El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido convocar al Comité de Expertos ante el alza de casos de covid en las residencias de mayores y la preocupante situación que está atravesando China.

En una rueda de prensa, Moreno ha trasladado los datos de infecciones en las residencias recalcando que son preocupantes. «Ha habido un 10% de aumentos en mayores internados en las residencias y un 41% de los trabajadores en las residencias se han infectado».

Moreno achaca este aumento de infecciones a posibles nuevas variantes que «se están colando y están permitiendo mayores niveles de infección». Ante el alza de casos de covid, el presidente de la Junta ha decidido convocar al Comité de Expertos para la semana que viene.

El Comité de Expertos no se reunía desde hace meses y Moreno ha reconocido que no pensaba ver más a sus miembros en ese contexto. «Yo ya me despedí de los expertos y esperaba no verlos nunca más en ese ámbito, pero lo vamos a volver a convocar porque quiero que me den su opinión».

Juanma Moreno ha dejado claro que van a tomar medidas para frenar el número de infecciones en las residencias de mayores. «Lo que está claro es que en el ámbito de las residencias vamos a tomar decisiones a lo largo de esta semana y la que viene para intentar que ese contagio se propague».