Todos los condenados por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía han entrado ya en prisión. Tan solo han quedado fuera José Antonio Griñán, expresidente de la Junta, y Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo, quienes aún están pendientes de resolver sus recursos por enfermedad. Durante este lunes 2 de enero, han ingresado en prisión Antonio Fernández García y José Antonio Viera, en las cárceles de Puerto 3 y en la de Huelva, respectivamente. El resto, lo ha hecho durante la tarde de este lunes, en el penal de Sevilla 1.

La primera en entrar en prisión fue la ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, el pasado miércoles, en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra. Tras ella, Antonio Fernández González, quien se presentó este pasado domingo en la cárcel de Puerto 3, en el Puerto de Santa María. Este mismo lunes lo hizo José Antonio Viera, en la prisión de Huelva, y en el penal de Sevilla 1 lo hicieron el resto de condenados: el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

Griñán y Barberá aún están pendientes de la resolución de su recurso por enfermedad y, de momento, no tendrán que presentarse en prisión.