Juanma Moreno ha cumplido la promesa que le hizo a Javier, un tatuador de Linares, antes de las elecciones, y ha acudido al municipio jiennense a tatuarse. En la campaña electoral, Juanma Moreno se cruzó en Roquetas de Mar con Javier Pascual, un tatuador que le auguró que iba a sacar mayoría absoluta. En ese momento, el presidente le dijo que, si se cumplía y sacaba mayoría absoluta, iba a su estudio a tatuarse el resultado. Dicho y hecho, tras sacar 58 escaños en el Parlamento en los comicios del pasado 19 de junio, Moreno ha acudido al estudio de este tatuador a plasmar en su piel «A58». Tal y como ha detallado el presidente, la «A» es por Andalucía y el «58» por el número de escaños conseguidos.

En un vídeo compartido por el propio Juanma Moreno en su cuenta personal de Instagram, se ve cómo hizo la promesa con Javier el pasado 30 de mayo de 2022: «Si saco mayoría absoluta me tatúo». Cinco meses después, el tatuador jiennense y el presidente de la Junta se han reencontrado en Linares: «Cuánto tiempo», espetaba el tatuador en tono jocoso. «¿Te acuerdas que te lo dije? Aquí estamos», contestaba Moreno.

En las imágenes se puede ver a Javier y a Juanma Moreno eligiendo diseño para el tatuaje en el estudio. «En un sitio discreto», le dice entre risas Moreno al tatuador. «Se empieza por uno chiquito […] La gente me dice ‘dentro de un año te vas a hacer otro'». Tras un repaso por diferentes modelos, Moreno se decide, al fin, por uno: «Este es el que ha ganado el concurso de opinadores».

«Tú me has dicho que no duele», le dice Moreno en el vídeo y entre risas a Javier, que responde que a él «no le duele». Finalmente, y con la muñeca tatuada, Moreno abraza a Javier, que estos días tiene la agenda llena de citas, muchas de ellas de curiosos que quieren acudir al estudio donde se ha tatuado el presidente de la Junta de Andalucía.