Siguiendo el calendario de la campaña de vacunación contra la gripe, este lunes se abre el turno de niños entre los seis meses y los cuatro años y once meses. Se trata de la novedad de este año, ya que, hasta el momento, a no ser que el menor presentara patologías previas, no se le prescribía tal prevención.

Este grupo poblacional cuenta con una mayor incidencia de gripe, tiene la misma incidencia de hospitalizaciones que las personas mayores y un papel crucial en la transmisión del virus al resto de la comunidad, por lo que esta temporada se ha incluido esta medida para protegerlos a ellos y como medida de salud pública.

Vacunación contra la gripe y el covid19

En cuanto a la conjunción de gripe y covid19, desde este 17 de octubre podrán vacunarse de ambas enfermedades las personas que se encuentren entre los 65 y los 79 años de edad. Se recomienda encarecidamente el recuerdo del covid19 ya que en Andalucía, a pesar de que las tasas de vacunación contra el Coronavirus son altas, las dosis de refuerzo se encuentran por debajo del 70% en la población objetivo.

Para optimizar la respuesta a la vacunación covid19, está indicado esperar 5 meses desde la última infección confirmada, excepto las personas mayores de 80 años, las personas internas en residencias de mayores y las personas con alto grado de inmunosupresión, que esperarán 3 meses tras la última infección. Para todas las indicaciones de dosis de recuerdo, se esperará al menos 5 meses desde la última dosis de vacuna.