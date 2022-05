El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha manifestado que Moreno Bonilla «está nervioso» y le ha recordado que «los andaluces no somos tontos y sabemos lo que queremos: no más retroceso en sanidad, no más abandono de la educación y ni un paso atrás en igualdad» ha afirmado. Por eso, Espadas ha pedido «respeto» a Moreno Bonilla y ha recordado que «fue él quien abrió la puerta en Andalucía y España a la ultraderecha».

Así, Espadas, que ha visitado el municipio cordobés de Priego de Córdoba, ha señalado que «el voto al PP es un voto a su coalición con Vox» y ha recordado que la decisión de quién gobernará la Junta de Andalucía es de los andaluces «si votamos, ganamos: gana la democracia».

Publicado originalmente en En Andaluz

Por eso ha pedido a los ciudadanos que «no se queden en casa el 19J y decidan, entre progreso y retroceso» porque debemos elegir entre «mejorar la sanidad pública o que se tarde 15 días en obtener una cita médica; para que la igualdad sea la línea de trabajo permanente y no haya retrocesos del actual gobierno y sus aliados de ultraderecha y para que la educación y la FP sean una oportunidad, en vez de recorte de unidades de enseñanza pública», ha sentenciado Juan Espadas en relación al Gobierno de Moreno Bonilla.