Juan Espadas, líder del PSOE-A y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha dado positivo por covid-19, tal y como ha explicado en su cuenta de Twitter. A pesar de que es «totalmente asintomático», ha suspendido toda su agenda de fin de semana, en la que se contemplaba un mitin el domingo junto a Pedro Sánchez en Granada.

“Suspendo mi agenda este fin de semana. Un familiar ha dado positivo por covid-19 y me he realizado el test resultando también positivo, aunque totalmente asintomático. Me encuentro bien y seguiré trabajando en casa”, ha manifestado.

