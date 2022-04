La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha valorado la convocatoria anticipada de las elecciones de andaluzas en la que considera de «ventajismo y abuso de poder por parte del partido gobernante» ya que, según Rodríguez, «la convocatoria electoral debería venir cuando los proyectos de legislatura terminan». Así, advierte que Juanma Moreno Bonilla carece de argumentos al afirmar que no tenía intención de anunciar los presupuestos este año «para tener la excusa para convocar elecciones cuando mejor le viniera, lo cual nos parece feo», concluye.

La portavoz también señala que las elecciones han eclipsado los temas que realmente «aquejan a Andalucía». Rodríguez afirma que están «cerrando coaliciones con otras agrupaciones».

Para Teresa Rodríguez esta no es una campaña electoral al uso, sino que «es la consolidación de las políticas de la derecha y la derecha en el gobierno de Andalucía». Para combatirlo, dice, se necesita «aportar algo más que la vieja receta, es decir, más allá de los 40 años de gobierno socialista, que no fueron capaces de resolver los problemas estructurales de esta tierra, y aunque consiguieron avances significativos, fueron atravesados por fuertes lógicas de corrupción». Así, Teresa Rodríguez afirman que «necesitamos una izquierda que pueda criticar con la misma libertad a PP y PSOE si no cumplen sus compromisos con el pueblo andaluz».

Teresa Rodríguez llama a la vuelta del andalucismo

Así, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía afirma que «es fundamental volver a tener el andalucismo en las instituciones y no como una fuerza oportunista, sino comprometida y real con el pueblo andaluz».

Concluye afirmando que Adelante Andalucía contará «con las mismas lógicas de 2018, pero sin las mismas fuerzas políticas que la conformaban entonces», así como con «la intención de que Andalucía tenga voz propia en todas las instituciones frente a los partidos del PP y PSOE que gobiernan desde Madrid».