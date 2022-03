Doce empresas sevillanas han presentado sus proyectos de innovación en el Mobile World Congress 2022 celebrado este fin de semana en Barcelona. En total, 22 startups andaluzas han participado en el marco de este congreso, propiciando el contacto del tejido de las tecnológico de la comunidad y las oportunidades de financiación internacional, con el fin de captar la inversión extranjera en su estructura de capital que impulse su crecimiento internacional.

Diez empresas han presentado sus proyectos en el Four Years From Now (4YFN), el evento de referencia en el ámbito de la economía digital. Otras 12 han acudido de la mano de Andalucía Emprende, cuya directora, Rosa Siles, estuvo presente en la cita, en el espacio networking de Extenda en el que participaron las firmas andaluzas con el objetivo de generar sinergias y facilitar la búsqueda de inversión extranjera.

4 Years From Now

El 4YFN ofrece un entorno privilegiado en el que las empresas pueden incrementar sus contactos con los principales agentes del ecosistema (inversores, corporaciones, prensa), ampliar sus conocimientos del sector y participar en actividades de networking, talleres sobre habilidades técnicas, ponencias y programas de innovación abierta.

Las fuentes de financiación basadas en capital alternativas al crédito bancario son una solución para cubrir las necesidades de las empresas en sus primeras fases de desarrollo. Ejemplos de ellas son el capital de riesgo “informal” a través de la figura de los Business Angels, los fondos de capital de riesgo o los préstamos participativos, vías de financiación ampliamente usadas en España y que cuentan con un importante apoyo institucional.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), el capital privado registró un número récord de 841 inversiones en España en 2021 y un volumen de inversión de 7.494 millones de euros, su segundo mejor registro histórico, por detrás de 2019.

La financiación a través de los Business Angels o fondos de capital tienen un impacto muy positivo en la internacionalización de las pymes. Según apunta Extenda, esta mejor situación suele producirse por el apoyo no financiero en forma de conocimiento, información o contactos, a los que se une el hecho de que muchas startups se conciben con una perspectiva global (servicios, clientes y canales).

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha explicado que la participación de empresas andaluzas en esta cita forma parte de los servicios del programa de capacitación y captación de capital que ha puesto en marcha Extenda, enfocado para startups tecnológicas que tienen interés en captar inversión extranjera en capital, “una vía muy potente para su crecimiento internacional”.

Según Bernal, el 4YFN ofrece “posibilidades de conexión y generación de negocio únicas a las startups de la comunidad, que tienen la oportunidad de captar el interés de inversores internacionales hacia sus soluciones innovadoras, no sólo relacionadas con la tecnología móvil, sino también con sectores tan rompedores como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual o los drones”. “Andalucía cuenta con un potente ecosistema de startups de base digital, preparadas para responder a los retos del futuro como la sostenibilidad o la experiencia del consumidor”, ha afirmado.

En este sentido, Bernal ha destacado la apuesta estratégica de Extenda por impulsar la transformación digital de las empresas andaluzas, “un requisito clave para incrementar su competitividad y resiliencia frente a crisis económicas, sanitarias o de cualquier otra índole, además de mejorar su posicionamiento internacional”. Así, se ha referido a los programas que ha puesto en marcha Extenda de asesoramiento para la comercialización en Marketplaces, planes de marketing digital y programas de innovación comercial; potenciados a través de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027”.

El evento de referencia en economía digital

En sólo nueve años, 4YFN se ha consolidado como uno de los eventos de referencia para los sectores de la economía digital. En 2022, bajo el lema ‘Connectivity Unleashed’, 4YFN explota todas las posibilidades de conectar personas, dispositivos y sistemas con servicios de internet y 5G a través de las diferentes industrias digitales y verticales.

4YFN es un evento abierto a cualquier sector del emprendimiento tecnológico, aunque la edición de 2022 estará centrada en los siguiente verticales: Digital Health (nutrición, fitness, salud mental); Impact (soluciones a retos de 2030 de la ONU); Frontier Tech (metaversos, quantum technology); Fintech (blockchain, finanzas descentralizadas); Sports Tech (e-sports, tecnologías para la optimización de rendimiento deportivo); Diversity Tech (soluciones innovadoras centradas en cerrar la brecha de diversidad en el sector de la tecnología); y Ed Tech (herramientas y tecnologías orientadas a la mejora del aprendizaje).

Startups andaluzas en el 4YFN

La delegación de empresas andaluzas en esta cita capital ha estado integrada por startups que ofrecen soluciones digitales innovadoras en distintos campos, procedentes de Sevilla (Atrebo, Hello Auto, y Turbosuite); Málaga (Atrinium y Examenexam); Córdoba (Ok Located, Nosolosoftware y Interactvty); y Granada (Mission Box y AR Vision).

Con el apoyo de Extenda, estas firmas han tenido la ocasión de asistir tanto al 4YFN como al Mobile World Congress, además de mostrar sus propuestas en el stand institucional de Andalucía en el evento y desarrollar una agenda de reuniones B2B con inversores internacionales desplazados al evento organizada por la empresa pública. Igualmente, han contado con la posibilidad de participar en un pitch exclusivo ante inversores internacionales, centrado únicamente en empresas andaluzas.

Andalucía Emprende

Por parte de Andalucía Emprende, han acudido otras doce empresas de la comunidad. Nueve pertenecen a la provincia de Sevilla (2GF Solutions, Cartas Digitales, Gas Biker, LiCO Cosmetics, MissCar, Sayfly, Shar-e, Tutrocito y Wuolah); una de Granada (Citipix); otra de Córdoba (Incrono); y una última de Almería (Owaon Zero Waste).

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.