Este 28 de febrero, como cada año, se ha celebrado el Pleno Institucional por el Día de Andalucía en el Parlamento Andaluz, en Sevilla. La presidenta de la cámara, Marta Bosquet, ha pronunciado su discurso habitual, en el que no ha faltado en recuerdo, el calor y el apoyo a las víctimas del covid-19 y a sus familias, motivo también por el cual el acto se ha llevado a cabo en el exterior, tal y como se hizo el año pasado.

Sin embargo, la presidenta ha querido hacer hincapié en otra cuestión que atañe a Europa desde hace casi una semana. «Tengo que iniciar estas palabras condenando la guerra desatada en pleno siglo XXI en el continente europeo». Una agresión que ha condenado y ha tachado de «injustificable» por parte de Rusia. «Pero hoy es el Día de Andalucía. El día en el que reivindicamos un sentimiento común, el orgullo de ser andaluces, y lo hacemos en cada uno de nuestros pueblos y ciudades a lo largo de las ocho provincias», ha apuntado.

El acto ha estado marcado por un sentimiento de despedida, ya que este 2022 termina la legislatura de la presidenta, pero no ha faltado el sentimiento de pertenencia al conjunto andaluz, a las raíces y a ese proceso de autonomía que tuvo lugar hace más de 40 años. «Desde entonces es, sobre todo, un día de emoción y orgullo. La emoción al escuchar

nuestro himno y ver la bandera blanca y verde colgada de los balcones. El orgullo de

reivindicar nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra identidad», ha apostillado Marta Bosquet.

Tras recordar su paso por el Parlamento, que se constituyó hace 30 años, la presidenta ha querido agradecer también la labor de tantas personas en la cámara. «Gracias. Porque vuestro trabajo, dedicación, muchas veces comprensión, y también cariño, pone en funcionamiento cada día esta Cámara legislativa». «En lo que hubiera podido acertar, doy las gracias por ello, porque no siempre es fácil saber cuál es la decisión correcta. Y de los errores pido mil disculpas», ha indicado.

El Parlamento, una administración accesible

«El objetivo es que el Parlamento sea, sin ninguna duda, una administración plenamente

accesible, pero también una institución que impulsa los derechos, las oportunidades y la

calidad de vida de las personas con discapacidad para alcanzar el ideal de una Andalucía más igualitaria e inclusiva. Porque es de justicia, es necesario y es inaplazable», ha destacado Bosquet.

Es por ello que la presidenta ha recordado que en 1982, «cuando esta Cámara celebró su sesión constitutiva en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla», había «103 hombres y solo seis mujeres». «Hoy formamos parte de esta Cámara 49 mujeres y 60 hombres, lo que muestra el avance de nuestra democracia en algo tan vital como lo es la igualdad», ha destacado.

Apoyo a sanitarios, ganaderos y empresarios

No ha faltado el apoyo al personal sanitario por su incesante trabajo durante la pandemia, y la condena a los abusos, maltratos y asesinatos machistas, algo por lo que la presidenta ha insisto en que hay que seguir trabajando.

También durante el acto se ha hecho especial mención a los agricultores y ganaderos, «para apoyarles en sus justas reivindicaciones». «No podemos fallarles. Su causa es la nuestra, la causa de Andalucía. Porque Andalucía no se puede entender sin la fuerza de su campo. Al igual que los pescadores andaluces, que cada día se enfrentan a más restricciones y dificultades para poder salir a faenar, lo que pone en peligro una actividad con tanta tradición en nuestra comunidad», ha expresado Bosquet.

«Los andaluces lo tenemos muy claro. Nos sentimos tan españoles como andaluces, porque no hay ningún conflicto. Son dos realidades que van unidas, que se enriquecen mutuamente para dotarnos de una identidad más completa. Y es que nuestra identidad es inclusiva, abierta a todos y no contra nadie. Una identidad que suma, no que divide. Que es orgullo y alegría, y no trinchera.

Ese es el legado que nos dejaron quienes nos precedieron. Los andaluces y andaluzas que cultivaron un sueño, que dieron forma a un ideal, para que hoy nosotros podamos vivir en una tierra de derechos y oportunidades. Una tierra que mira al futuro con ilusión y esperanza desde la fuerza de nuestra identidad.

Y estamos llamados a continuar ese sueño compartido que nos une. A mantener viva esa aspiración de progreso y bienestar. A seguir impulsando el avance de Andalucía por sí, para España y la Humanidad.

Sea para honrar a quienes iniciaron este camino hace cuatro décadas y reafirmar una

aspiración histórica tan vigente hoy como entonces: que Andalucía sea, para muchas

generaciones más, su hogar, sus raíces, su forma de ser, de vivir y de sentir, y nuestro

orgullo. Feliz día, Andalucía», ha concluido la presidenta en este acto Institucional en el Parlamento Andaluz, que continuará con la entrega de medallas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.