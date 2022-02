Adelante Andalucía ha denunciado la autorización por parte del Gobierno andaluz a una universidad privada que cuenta con solo 7 meses de existencia, sin experiencia en el mundo universitario, con tres informes en contra de la Junta, el Ministerio y las universidades públicas e impulsada, casualmente, por la empresa que fundó el propio Imbroda.

Desde la fuerza política han criticado que Imbroda haya incentivado la puerta giratoria con retroactividad, ya que primero crea él la empresa, la engorda favoreciendo la FP privada frente a la pública, después vende su empresa a un fondo de inversión por 200 millones de euros y le abre por último la puerta a la universidad privada.

Publicado originalmente en En Andaluz

«Un negocio redondo» ha apuntillado Teresa Rodríguez, quien se pregunta si Imbroda está devolviendo favores o si esta va a ser su puerta giratoria, ya que «lo cierto es que su política educativa está dirigida hacia la privatización y el continuo fomento del sector privado educativo».

Al respecto, La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciando que preguntarán en el Parlamento directamente al Consejero de educación por el «asalto contra la educación pública». Para Rodríguez, Imbroda debe explicar por qué pesar de tener 3 informes en contra aprueba una universidad «de sus amigos». «No queremos encontrarnos dentro de un año con una noticia de que Imbroda se convierte en directivo de una universidad que él mismo aprobó unos meses antes, eso sí que es infame» ha resaltado la dirigente andaluza.

Así Rodríguez ha indicado que no hacen falta más universidades privadas, «hace falta más inversión en educación para bajar la ratio y que las clases no estén saturadas, para contratar más profesores, más orientadores para los que más lo necesitan o poner en marcha nuestra ley de bioclimatización que está parada a pesar de haber sido aprobada porque no le dan fondos».

«Hay un sinfín de reivindicaciones de la comunidad educativa que Imbroda conocería si se relacionara con ella y no solo con la privada» ha concluido la diputada.