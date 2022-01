El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha acudido al pleno extraordinario para abordar la situación de la Sanidad en la comunidad forzado por la oposición. El presidente ha optado por mantener su agenda en Madrid, con una entrevista en Radio Nacional de España, y su posterior participación en un acto de campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León en Salamanca.

Este hecho no ha pasado desapercibido durante el transcurso del pleno. La oposición ha vertido sobre Moreno Bonilla sus críticas sobre la actual situación «de colapso sin precedentes» de la Sanidad andaluza, tal y como afirmaba la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz.

Publicado originalmente en En Andaluz

«Moreno Bonilla se ha atrevido a dejar plantada a Andalucía con un colapso sanitario sin precedentes para hacer campaña en Salamanca. Su actitud es de desprecio, de soberbia. Está dando la peor imagen que puede dar un presidente», manifestaba Férriz.

Juan Espadas, presente en el pleno en la grada del público, también se ha mostrado contrario a la ausencia de Moreno Bonilla en el pleno en el que, por parte del Gobierno andaluz, comparecieron el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el consejero de Hacienda, Juan Bravo.

«Moreno Bonilla es un presidente incapaz que no ofrece soluciones ni diálogo y al que no le preocupa la sanidad pública. Ha demostrado que no le interesa Andalucía, ni los andaluces y andaluzas, abandonando hoy su escaño en el Parlamento para irse de campaña electoral a Salamanca», ha señalado el líder de los socialistas andaluces en sus redes sociales.

«A Juanma se le está poniendo cara de M. Rajoy»

El resto de partidos de la oposición también han señalado al presidente de la Junta de Andalucía tras su ausencia en este pleno extraordinario. Inmaculada Nieto, líder de Unidas Podemos por Andalucía, ha señalado a «las mentiras y la soberbia» que, a su juicio, «están causando problemas de salud muy graves a miles de andaluces».

Teresa Rodríguez ha ido más allá, y ha manifestado en sus redes sociales que a Juanma Moreno «se le está poniendo cara de M. Rajoy», espetándole un gráfico «no huyas». «La Sanidad desbordada, Juanma de mitin» ha sido el lema que ha difundido Adelante Andalucía, que acusa a Moreno Bonilla de «no dar explicaciones sobre el estado de la Sanidad andaluza».

Por último, Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, ha insistido en pedir al gobierno andaluz que convoque elecciones «para que puedan elegir un Gobierno que sí acabe con las políticas progres y despida a todos los enchufados por el PSOE».

La respuesta del gobierno

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, encargado de responder a los envites de la oposición, ha manifestado que «la razón de ser de la misma responde a que el tripartito andaluz formado por PSOE, VOX y Unidas Podemos han entrado en modo campaña, a la desesperada, con voluntad de utilizar la sanidad pública como elemento de desgaste al Gobierno».

En este sentido, Aguirre ha lamentado que a estos grupos les importe muy poco la sanidad andaluza. «Mientras que a ellos sólo les interesa intentar arañar votos con la pandemia, lo que más nos ocupa al Gobierno andaluz es gestionar una pandemia mundial que afecta a la salud de los andaluces». «Compareceré las veces que haga falta, pero pido al tripartido andaluz que me dejen gestionar la pandemia con los profesionales del Servicio Andaluz de Salud», ha aseverado.

Por su parte, el gran ausente del pleno extraordinario sobre la situación de la Sanidad en Andalucía, Juanma Moreno, manifestaba en una entrevista en Radio Nacional de España, que su deseo es «culminar la Legislatura. Daría estabilidad y sería un buen mensaje a los ciudadanos. Todos deberíamos estar en resolver los problemas».

De igual forma, ha acusado a PSOE, Unidas Podemos y Vox de recurrir a una «pinza» para «intentar desgastar al Gobierno andaluz. Ya están en campaña. Quieren que se adelanten las elecciones y si bloquean el Parlamento, no nos quedará más remedio».