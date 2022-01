Defender Andalucía, un pequeño partido soberanista integrado en la coalición Adelante Andalucía, usó una imagen del Blas Infante con un gorro de Papá Noel y una caja de regalo en sus manos para felicitar las fiestas a los andaluces. La imagen del padre de la Patria andaluza se difundió el pasado 24 de diciembre sin mucha repercusión. Sin embargo, Teresa Rodríguez, parlamentaria andaluza y líder de Adelante Andalucía, difundió la imagen ampliando la visibilidad del mensaje. Rodríguez compartió el cartel asegurando que le encantaba y que incluso a Blas Infante le encantaría.

Cartel de Blas Infante con un gorro de Papá Noel / Defender Andalucía

La polémica imagen ha sido criticada por la propia Fundación Blas Infante. En un comunicado ha pedido la retirada del cartel. Entiende esta institución que el uso de la imagen es «frívolo» y «totalmente fuera de lugar y solo puede acharcarse a la inmadurez política de las personas que realizaron el diseño y de quienes en el colectivo o partido denominado Defender Andalucía permitieron su difusión y rehusaron retirarlo cuando así les fue solicitado amigablemente por algunos patronos de esta Fundación y otras personas andalucistas».

Publicado originalmente en En Andaluz

«Lo que era una frivolidad con un radio de difusión corto ha multiplicado su escala con el posterior tuit difundido por la parlamentaria y líder de Adelante Andalucía», continúa el comunicado.

«Hasta ahora, los ataques e intentos de descalificación o de ridiculización de su figura habían venido siempre de la ultraderecha o sectores próximos a esta. Ahora, partidos y personas que se reclaman andalucistas y soberanistas la banalizan y, sin dar explicación alguna, persisten en presentarlo de manera irrespetuosa aunque algunos de los responsables de ello nieguen falta de respeto», asegura la Fundación.

📢 COMUNICADO público de la Fundación Blas Infante pic.twitter.com/RTI5VkKX6o — Fundación Blas Infante (@FundBlasInfante) January 2, 2022

De esta manera, la Fundación Blas Infante ha reiterado la petición a Defender Andalucía para que proceda a la retirada del cartel y pidan excusas a María de los Ángeles Infante, «herida e indignada por el uso que están haciendo de la figura de su padre». Por último, ha advertido que «no todo vale» para visibilizarse «aquejados de nerviosismo preelectoral o agobiados por los resultados que le dan las encuestas».

Os comparto un cartel de mis compañ[email protected] de @DfnderAndalucia que ha levantado cierta polvareda. A mí me encanta 😁 y yo creo que a Blas también le encantaría 🙂 pic.twitter.com/ohS63XW8aT — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) December 29, 2021

Isidoro Moreno pide respeto

Reconocidos andalucistas como Isidoro Moreno también han manifestado su incredulidad ante el montaje de Defender Andalucía. En una carta pública, manifiesta que «lo que empezó siendo una frivolidad o una muestra de mal gusto de algún diseñador con ganas de provocación -eso sí, admitida por quienes sean los responsables del grupo o partido Defender Andalucía- ha sido amplificado por la notoriedad mediática de la parlamentaria y líder de la confluencia, coalición (o lo que sea) Adelante Andalucía».

Continúa afirmando que «arreglados vamos cuando desde organizaciones que se reclaman andalucistas, soberanistas y otros istas políticamente correctos, se da este tratamiento a uno de los símbolos de Andalucía como sujeto político. Porque Blas Infante lo es, al igual que la bandera, el escudo o el himno. A cuantos nos indignamos y protestamos cuando desde la presidencia de la Junta se colocó una corona nunca antes existente sobre el escudo andaluz, deberíamos igualmente indignarnos cuando, ahora desde grupos que, para colmo, se autocalifican de andalucistas, se le pone un gorro de Papá Noel sobre la cabeza y se le hace traer regalos navideños a Blas Infante. Que, además de ser hoy un símbolo, fue en vida un luchador sin descanso por los derechos del Pueblo Andaluz y por la activación de su conciencia, por lo que fue asesinado. Y cuyos restos, después de más de ochenta y cinco años, continúan en una fosa común».

Concluye Isidoro Moreno pidiendo «Más respeto (y más cerebro), por favor. Y quede claro que me consta que hay no pocos miembros de las dos organizaciones citadas que no están conformes con el defender y no enmendar lo que es un grave error político y no una simple anécdota sin importancia (como ahora otros involucrados están empezando a manifestar). Desde luego, mal empezamos el 2022».

Contenido original EnAndaluz.es