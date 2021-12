El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido el recurso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a una condena del juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Sevilla a pagar 30.000 euros a la familia de una anciana de 84 años que falleció por una presunta negligencia médica. En una denuncia encabezada por el Defensor del Paciente en Sevilla, una entidad especializada en denunciar negligencias médicas.

El ente público de salud de Andalucía pretendía reducir la cantidad de la indemnización a tan solo 408 euros por la muerte de esta mujer octogenaria, según adelanta Diario de Sevilla. La abogada de la familia ha manifestado que, con esta petición, el SAS «revictimizaba» a la familia, al valorar en poco más de 400 euros la vida de su familiar.

Desde el Defensor del Paciente en Sevilla han señalado que el Alto Tribunal andaluz no ha admitido el recurso al no superarse los 30.000 euros de indemnización que marcan la ley para este tipo de condenas. El SAS argumentó en su momento que, al ser una mujer octogenaria y que, por su edad, contaba con escasas oportunidades de supervivencia, no merecía indemnización alguna.

Todo ocurrió el pasado año 2018, cuando la mujer fallecida se trasladó al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con tos y fiebre persistente. Al estar siendo sometida a hemodiálisis, el protocolo dictaba que debía hacerse un cultivo en el catéter tunelizado que estos pacientes hepáticos suelen tener, para determinar si existe algún tipo de infección que pueda derivar en una sepsis que haga peligrar la vida del paciente, algo que no se hizo en ese momento.

La paciente fallecida acudió hasta en dos ocasiones más recibiendo la misma respuesta hasta que, en la primera semana de enero consiguió ser ingresada, falleciendo a la semana siguiente por una sepsis grave que no fue diagnosticada al no aplicarse el protocolo necesario en este tipo de casos.