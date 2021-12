El lenguaje inclusivo está más que instaurado entre la población y cada vez es más utilizado. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española no ha reconocido aún como válido el uso de la «e» para referirse a alguien en género neutro. Y esto, precisamente, es lo que ha llevado a la polémica a la presentadora de un programa de Canal Sur, Ana Ruíz, tras negarse a decir «todes» en directo.

Me da asco ver en lo que Juanma Moreno y su trifachito ha convertido Canal Sur pic.twitter.com/8sHLLymNFu — 🔻🏳️‍🌈🦋 (@terelucam) November 28, 2021

«Hola a todas y a todos, y no digo todes porque no está dentro de la Real Academia de la Lengua», abría el programa la presentadora. «Y yo, si rechaza su uso…», proseguía. Un mensaje que podría haber pasado desapercibido si no fuera por lo delicado del asunto y, más aún, cuando se habla de él en un medio de comunicación.

«Yo voy con lo que diga la Real Academia de la Lengua», dijo Ana Ruíz, «porque es lo que me ilumina, lo que me guía. Y no solo a mí, a nuestros concursantes también», concluyó, reconduciendo el discurso antes de comenzar el programa.

Las redes no han tardado en reaccionar. Un usuario rescató el extracto del vídeo y los compartió en su perfil de Twitter, llegando incluso a mencionar a la presentadora, que no se ha pronunciado al respecto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...