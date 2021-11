El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha querido este martes poner el foco en la franja de edad en la que menos andaluces están vacunados. Son los andaluces de entre 20 y 45 años los que menos se vacunan en la comunidad, y hacia los que el consejero Aguirre se ha dirigido, esgrimiendo que las vacunas «en la nevera no hacen efecto» y animándoles a que acudan a los centros sanitarios a vacunarse.

Actualmente, el porcentaje en esta franja de edad cae diez puntos con respecto a la media andaluza. Si bien el 91% de los andaluces en edad de vacunar ha recibido la pauta completa, entre las personas de 20 a 45 años esa cifra supera levemente el 80%.

En el caso de las personas de 20 a 29 años, el porcentaje se sitúa en el 81,5, mientras que en el de personas de 30 a 39 años se encuentra en el 80,8%, según los datos que facilita el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en relación al número de personas con la pauta completa de la vacuna contra el covid-19.

Incidencia acumulada

A pesar del ascenso de la tasa de incidencia acumulada, sobre este indicador no recae la importancia que tenía cuando la campaña de vacunación no se encontraba lo avanzada que está en estos momentos. «En el actual semáforo covid con el que trabaja la Consejería la tasa de incidencia acumulada a 14 días no es tan importante como en febrero de este año», cuenta el consejero.

Actualmente es la presión asistencial, tanto a nivel hospitalario como de Atención Primaria, la que marca las acciones que pueda tomar si lo requiere la Junta de Andalucía. «La ocupación en camas hospitalarias de pacientes de covid es del 1,5%. En UCI no supera el 5%», señala el titular de Salud en Andalucía, señalando así que en estos momentos el aumento de los indicadores de la pandemia «no son alarmantes» pero sí «preocupantes» de cara a la celebración de las Navidades en Andalucía.

El pasaporte covid para las Navidades en Andalucía

Una de las medidas que propondrán los expertos de la Junta de Andalucía será la de la petición del pasaporte covid para acceder a espacios sanitarios y de ocio. Este viernes se volverá a reunir el comité de expertos a las 11:30 horas en el Palacio de San Telmo para proponer una medida que el Ejecutivo andaluz ya intentó en verano para el ocio nocturno y que el TSJA tumbó.

El principal argumento era que la vacuna aún no estaba disponible para toda la población diana, algo que ya no sucede y que podría cambiar el criterio del Alto Tribunal andaluz. «Casi 25.000 andaluces no pueden vacunarse por alguna contraindicación. Para ellos hará falta un documento que lo justifique. Para el resto, la vacuna está disponible para todo el mundo. Espero que no haya argumentos por parte del TSJA», manifestaba Aguirre en este sentido, que espera, esta medida pueda estar vigente para las Navidades en Andalucía.

Unas Navidades «tranquilas, felices y en familia» Unas Navidades «tranquilas, felices y en familia» en Andalucía. Ese ha sido el pronóstico que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha hecho en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde ha hecho una valoración de la situación actual del virus en Andalucía. A pesar de ello, hacer una «proyección» de lo que pueda ocurrir dentro de un mes «es muy difícil» según señalaba Aguirre. «Estamos semana a semana evaluando los datos. El comité de expertos lo iremos convocando según veamos la proyección que vaya teniendo» la pandemia. «Ahora mismo estamos a nivel cero, con unas cifras relativamente asumibles, por lo que no prevemos ninguna medida diferente, pero el tiempo nos irá diciendo si tenemos que tomar medidas», sentenciaba el titular de Salud y Familias en Andalucía.

