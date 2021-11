El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha sentado frente a los micrófonos de la SER y ha reafirmado que «a Andalucía le conviene tener Presupuestos». Para ello, ha argumentado que «antes no teníamos los millones de euros de los fondos europeos de los que ahora sí vamos a disponer».

Marín se ha pronunciado tras las polémicas declaraciones que hizo este verano y que salieron a la luz este martes. En ellas, el vicepresidente afirmaba que era «estúpido» sacar unos Presupuestos en el año electoral y que prorrogarían los actuales. Además, como alternativa estratégica, confesó ante sus diputados que podían «presentar un Presupuesto para que no nos lo aprueben». Además, argumentó que unos nuevos presupuestos implicarían recortes y supondrían «un lastre en año de elecciones».

Reafirma su postura

Juan Marín ha declarado esta mañana que si se hubieran presentado unos Presupuestos «antes de los fondos, hubiese sido -un Presupuesto- de recortes y, tras la pandemia, hacer recortes es duro».

«Yo hablaba en julio con unos datos facilitados por el consejero de Hacienda tras su reunión con la ministra de Hacienda en la que dijo que íbamos a tener menos dinero y además de que no iba a a haber un fondo extraordinario covid-19. Ese era el contexto», ha expresado, excusando sus polémicas declaraciones. «Si no fuera por la llegada de fondos europeos en septiembre -dijo- no sería posible un Presupuesto».

Publicado originalmente en En Andaluz

«Me ratifico en todo lo que dije. Me parece una estupidez presentar un Presupuesto con recortes. Y ahora eso ya no va a ser», ha declarado. «Un Gobierno tiene obligación de presentar un Presupuesto».

Juan Marín no dimitirá

El vicepresidente ha afirmado tajantemente que no va a dimitir. «¿Por hacer mi trabajo bien voy a dimitir? ¿Por lo que diga en una conversación privada? Es una conversación privada del mes de julio donde se presentaron distintas estrategias».

«Está molestando la figura de Juan Marín a los que quieren un adelanto electoral, pero aquí hay un gobierno de coalición que funciona. Quizá quieran otra cosas en Ferraz», ha expresado. «La legislatura se va a agotar y vamos a hacer todo lo posible para que Andalucía siga creciendo. ¿Cree que ahora vamos a convocar elecciones porque ahora haya una grabación o un sondeo?», ha espetado.

Marín ha reafirmado que «han venido para gobernar cuatro años» y que lo que realmente le preocupa es la gestión. «Entiendo que esto -las declaraciones- da mucho juego, pero este gobierno va a agotar legislatura», ha afirmado. «Somos capaces de llegar hasta con superávit. Es un gobierno sólido y estable», ha concluido.

Podemos critica el silencio de Juanma Moreno

La portavoz del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto, ha denunciado el silencio de Juanma Moreno tras el audio de Juan Marín. «Unidas Podemos no necesitaba la filtración de un audio para saber que el gobierno de Moreno Bonilla carece de credibilidad», ha espetado. Además, ha destacado que se trata de un gobierno basado en la «manipulación, la tergiversación y en una imagen que no representa a Andalucía».

Nieto ha asegurado que el gobierno de Juanma Moreno «ha empeorado Andalucía», «sirviéndose de las instituciones y del dinero público de la comunidad». «Es una frivolidad plantear las cuentas de Andalucía en esos términos», sobre todo con los «problemas de paro y precariedad que hay, y que se han agravado con la pandemia».

«Ahora sabemos que no le importan y que no merecen la atención del Ejecutivo, que está preocupado de la calculadora electoral», ha estimado.

