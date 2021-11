Sexo en Nueva York vuelve a las pantallas con vino andaluz. Los viajes personales y profesionales que se producen entre los 20 y los 40 años, amores y desamores, el papel de la mujer moderna y las diversas formas de poder femenino vehiculado a través del sexo, o las ideas románticas en forma de impronta biológica, son solo algunas de las reflexiones que cada semana Carrie Bradshow (interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker) plasmaba en su columna de opinión del New Yorker en Sexo en Nueva York.

¿Sus fuentes? La propia Gran Manzana y sus amigas del alma y coprotagonistas del show: Charlotte York (Kristin Landen), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kim Cattrall (Samantha Jones). En pleno tránsito entre los 90 y el efecto 2000, el nuevo siglo se presentaba sin dilación ante un grupo de chicas que se debatían entre la juventud y la madurez de diversos estereotipos occidentales; todo un abanico de perfiles con los que todas, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido identificadas, al menos, en la parte occidental del mundo en el que nos ha tocado vivir.

Vino andaluz en Sexo en Nueva York, de Almería

Pues bien, tras una despedida de cuento de hadas, previo paso por un purgatorio sentimental propio de la trama de una serie que engancha, vuelven a la pequeña pantalla lanzando al circuito internacional del mercado más selecto el vino de la bodega de Almería llamada la Tautila.

La peculiaridad de esta empresa es que la gestionan solo mujeres, en la línea del empoderamiento femenino que siempre defendió Sexo en Nueva York y que ahora se sirve en copa de vino rosado que degusta Carrie Bradshow de una de las 140.000 botellas que se producen al año y que se comercializan ya en 25 países.

El próximo 6 de diciembre, en pleno ambiente prenavideño, se estrena la que será ya sexta temporada de la serie llamada Just Like That donde se conocerá cuál fue el sino de las que se consideraron a sí mismas almas gemelas anteponiendo la lealtad de la amistad al amor romántico. Una de las grandes ausencias ya anunciadas será la de Samantha Jones, encarnado en la actriz británica Kim Cattrall, debido a sus notables diferencias con la productora Sara Jessica Parker.

Los que sí estarán serán la otra cara de la moneda de las chicas, con sus luces y sus sombras; el bondadoso Steve (David Eigenberg), el gran milagro de Mr. Big (Chris Noth), o la duda eterna de lo que, simplemente, funcionó sin chispa en el personaje de Aidan (John Corbett).

Es cuestión de tiempo que estos grandes tacones vuelvan a visitar desfiles de moda. Quizás, de moda andaluza acompañada del ya afamado vino sureño elaborado en Huércal de Almería.

